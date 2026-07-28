Mauricio Arnillas jura como nuevo titular del Ministerio de Vivienda.

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Mauricio Fernando Arnillas González como nuevo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), quien reemplaza en el cargo a Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate.

Arnillas González cuenta con una trayectoria de más de tres décadas vinculada a la bioconstrucción, la arquitectura sostenible y el desarrollo de proyectos enfocados en la construcción natural, la agricultura orgánica y la sostenibilidad, tanto en Perú como en España.

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Es fundador y gerente de Ecorígenes, una organización dedicada a impulsar la bioconstrucción, desde donde ha promovido proyectos empresariales, académicos y sociales vinculados al desarrollo de viviendas saludables y sostenibles.

Desde 2013 desarrolla actividades como empresario en el sector de vivienda social en el cono norte de Arequipa. Cuenta con una Maestría en Bioconstrucción otorgada por el Instituto Español de Baubiologie y la Universidad de Lleida, además de una formación especializada en técnicas de construcción con tierra.

Asimismo, ha participado como conferencista, docente y expositor en distintos espacios nacionales e internacionales. Es autor del libro 'Introducción a la Construcción con Tierra', una publicación orientada a la formación de profesionales en arquitectura sostenible.