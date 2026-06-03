Mercado Modelo de Chiclayo: hallan boa en un costal y sujeto que la abandonó escapó de la policía

Una boa constrictor fue hallada en un costal de polietileno en Chiclayo, cerca del Mercado Modelo. El rescate estuvo a cargo de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente. | composición LR

Una boa constrictor fue hallada en un costal de polietileno en Chiclayo, cerca del Mercado Modelo. El rescate estuvo a cargo de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente. | composición LR

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Una boa fue hallada dentro de un costal de polietileno abandonado en las inmediaciones del parque Las Fuentes, a pocos metros del Mercado Modelo de Chiclayo, en la región Lambayeque. El hallazgo fue realizado por agentes de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente (UNIDPMA), luego de que vecinos alertaran sobre un presunto animal silvestre en la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales confirmaron que se trataba de una boa constrictor ortonii, especie no venenosa que habita normalmente en ecosistemas naturales. La presencia del reptil en plena zona urbana generó preocupación entre comerciantes y transeúntes.

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Sujeto que abandonó a una boa se dio a la fuga

Según las primeras investigaciones, el animal habría sido abandonado por un sujeto que presuntamente se dedicaría a la comercialización ilegal de aceites o grasas de serpiente. El individuo habría escapado tras notar la presencia policial, dejando al reptil dentro del costal.

Pese a las diligencias realizadas por las autoridades, no se logró identificar ni ubicar al presunto responsable.

Rescatan a serpiente en Lambayeque

La serpiente fue rescatada y trasladada a una dependencia policial para garantizar su protección. Posteriormente, será puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes evaluarán su estado de salud y determinarán las acciones correspondientes.

Este caso vuelve a evidenciar la problemática del tráfico ilegal de fauna silvestre, que representa una amenaza para la conservación de las especies y el equilibrio ambiental.

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