¿Buscas un posgrado? San Marcos ofrece más de 80 programas de maestrías y doctorados en su proceso de admisión 2026-II

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Una nueva propuesta surge para los profesionales que buscan especializarse y mejorar su formación académica. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a través de la Dirección General de Estudios de Posgrado, anunció el inicio de su Proceso de Admisión de Posgrado 2026-II, que estará vigente hasta el próximo 13 de agosto.

La convocatoria pone a disposición más de 80 programas de posgrado, entre maestrías y doctorados, para más de 2.600 profesionales. Los programas de especialización están distribuidos en cinco grandes áreas del conocimiento: Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.

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¿Qué programas de posgrado ofrece la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

Según la institución, los aspirantes pueden elegir entre diversos programas de alta demanda, como las maestrías en Gerencia de Servicios de Salud, Gestión Pública Regional y Municipal, Química Clínica y Didáctica de la Comunicación e Innovación. Otras opciones son las maestrías de especialización en Inteligencia Artificial para la Administración, Economía, Planificación y Ordenamiento Territorial, entre otras.

Para acceder a información detallada sobre los cursos, requisitos, cronograma y proceso de inscripción, las personas interesadas pueden ingresar a la página web de Posgrado San Marcos, al Facebook Posgrado.UNMSM o a su Instagram.

¿Cuánto dura un posgrado en San Marcos y bajo qué modalidad se dicta?

La casa de estudios informó que las maestrías tienen una duración de 2 años (4 semestres) y los doctorados, de 3 años (6 semestres). Asimismo, la modalidad de los programas es, en su mayoría, semipresencial, ya que se dictan en un 70% de manera virtual, lo que permite al alumnado conectarse desde cualquier parte del Perú. Solo dos veces por semestre académico se reúnen en la Ciudad Universitaria para recibir clases presenciales, lo que resulta fundamental para una formación integral.

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