Es falsa la imagen de Vozinha llorando tras firmar con Colo-Colo: fue generada con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se ha difundido una imagen que muestra al arquero Vozinha llorando tras firmar con Colo-Colo.

LO VERDADERO:

La imagen presenta anomalías visuales compatibles con contenido generado mediante inteligencia artificial.

Un análisis realizado con las herramientas Hive Moderation, Sightengine y SynthID arrojó una alta probabilidad de que la imagen hubiera sido generada con inteligencia artificial.

En redes sociales comenzó a circular una imagen que supuestamente muestra al arquero Vozinha llorando luego de concretar su fichaje por Colo-Colo. La fotografía se comparte como si correspondiera a un registro real captado tras su incorporación al club chileno.

Viral en redes sociales. Foto: Instagram

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Instagram y supera los 46.000 'me gusta' y 500 comentarios.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Instagram

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Un análisis de la imagen permitió identificar inconsistencias visuales compatibles con contenido generado mediante inteligencia artificial. Una de las más evidentes se observa en el patrocinador de la camiseta del fondo, en lugar de Coolbet, casa de apuestas que auspicia oficialmente a Colo-Colo, la imagen muestra la inscripción Colobet, un error frecuente en imágenes creadas por modelos de IA al reproducir textos y logotipos.

Incoherencias en la camiseta. Fotos: Instagram / Colo Colo | Composición: LR

A partir de estos hallazgos, la imagen fue analizada con herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. Los resultados de Hive Moderation arrojaron un 93,3% de probabilidad de que hubiera sido creada con IA, mientras que Sightengine estimó la probabilidad en 99%.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Asimismo, SynthID, herramienta desarrollada por Google para identificar contenido generado con inteligencia artificial, concluyó que la imagen fue creada o editada utilizando uno de los modelos de IA de la compañía, resultado que coincide con las inconsistencias detectadas durante el análisis visual.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Como elemento adicional, la cronología de los hechos tampoco coincide con la fotografía viral. Mientras la imagen ya circulaba en redes sociales, diversos medios chilenos reportaban que Vozinha recién arribaría a Chile este martes para incorporarse a Colo-Colo. Por ello, la escena difundida no pudo haber sido captada en el país en ese momento.

Nota de Teletrece sobre la llegada de Vozinha. Foto: Teletrece

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se viralizó una imagen que supuestamente mostraba al arquero Vozinha llorando tras firmar con Colo-Colo. Sin embargo, el análisis de la fotografía y los resultados de diversas herramientas especializadas evidenciaron que fue generada con inteligencia artificial. Además, la cronología de los hechos demostró que no se trataba de una fotografía auténtica.