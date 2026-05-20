Universitario vs Nacional EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores 2026
Dueña de auto destruido en choque de tanque de la ONU, exige que asuman daños: "Nadie me da respuesta"

Milagros Jara, afectada por el accidente, denuncia la falta de respuestas sobre quién asumirá los costos de los daños de su vehículo tras ser impactado por una tanqueta. Hasta ahora, ninguna autoridad se habría acercado a ofrecerle una solución.

Conductor de tanqueta de ONU le reveló que frenos del vehículo estaban fallando.
La mañana de este miércoles 20 de mayo, una tanqueta de las Naciones Unidas sufrió un aparatoso despiste en el distrito de Chorrillos. El vehículo blindado terminó aplastando un auto estacionado frente a una vivienda tras bajar fuera de control por la avenida El Sol, cerca del cruce con la avenida Los Lirios. El impacto también alcanzó otros automóviles y postes de alumbrado público, aunque no se reportaron heridos.

Entre los afectados se encuentra Milagros Jara, propietaria de uno de los vehículos que terminó completamente destruido tras el choque de la tanqueta. Según contó, se encontraba despertando para ir a trabajar cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, lo que más indignación le genera es que, hasta el momento, no tendría una respuesta clara sobre quién asumirá el costo económico de los daños ocasionados.

“Eso es lo que me indigna porque hasta ahorita alguien se pueda acercar a darme al menos unas disculpas de lo que ha sucedido. Nadie se ha acercado, nadie me ha dicho absolutamente nada referente a que si me van a dar solución, si me van a responder . Simplemente he visto al chico que ha manejado lo han llevado a peritaje y ahí quedó todo. En la comisaría está mi esposo esperando a ver qué le dicen”, comentó en una entrevista para Latina.

FFF habría reportado fallas antes del accidente

De acuerdo con la versión que le habría brindado el joven que conducía el vehículo blindado, los frenos de la tanqueta no se encontraban en óptimas condiciones, por lo que, presuntamente, había advertido sobre esta falla a sus superiores. Sin embargo, según relató, no habría recibido una respuesta oportuna y su advertencia habría sido ignorada, por lo que continuó al volante hasta que ocurrió el accidente en Chorrillos.

“Él me indica que los frenos han estado mal. Avisó a sus superiores y no le hicieron caso por lo que igual manera siguió manejando. Dos cuadras antes ya habría venido sin freno y a tratado de parar con dos postes. El tamaño del carro no lo ha permitido y siguió avanzando hasta estamparse acá”, sentenció.

