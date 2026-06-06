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Cae en Perú un integrante del ‘Tren del Llano’, buscado en 196 países

Jesús Méndez Martínez estaría involucrado en un homicidio en Venezuela, donde mató a una mujer tras exigirle información sobre el paradero de su hijo. Como la víctima se negó, le disparó. Posteriormente, localizó al hijo de la mujer, a quien también mató a tiros.

La policía informó que este sujeto era buscado por la Interpol en 196 países.
La policía informó que este sujeto era buscado por la Interpol en 196 países.
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En su país natal, Venezuela, lo acusan de haber cometido un homicidio calificado. También tenía pedido de captura internacional, pero, al ingresar a Perú, cometió un error. Jesús Manuel Méndez Martínez es sindicado como presunto integrante de la organización criminal El Tren del Llano y era buscado por la Interpol en 196 países.

Fue arrestado en Caballococha, una ciudad ubicada en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, y que forma parte de una activa zona de triple frontera internacional, cerca de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).

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El Tren del Llano, del cual habría sido integrante activo, es una organización criminal transnacional de origen venezolano, inicialmente surgida como una megabanda dedicada al robo y la extorsión, que opera como facción aliada del Tren de Aragua.

En mayo, las autoridades peruanas desarticularon una red de trata de personas operada por estas organizaciones criminales en Jaén.

PUEDES VER: Capturan a 25 integrantes de las bandas criminales ‘Los Hijos de Dios’ y ‘Tren del Llano’

Además de sus operaciones en Venezuela y Perú, células de esta estructura criminal han sido desarticuladas en ciudades como Bogotá (Colombia).

Según la Policía peruana, Méndez Martínez estaría involucrado en un homicidio ocurrido en Venezuela, donde ubicó y mató a una mujer tras exigirle información sobre el paradero de su hijo.

Como la víctima se negó, le disparó al menos 10 tiros. Posteriormente, habría localizado al hijo de la mujer, a quien también mató a tiros.

Las autoridades peruanas informaron que el presunto delincuente estuvo en Managua (Nicaragua) antes de dirigirse a la ciudad de Iquitos. Sin embargo, al ingresar a territorio peruano, fue intervenido por agentes policiales de Caballococha cuando viajaba a bordo de una embarcación llamada Dionisio II.

Efectivos de la Comisaría Sectorial PNP de Caballococha confirmaron que la intervención se realizó la mañana del viernes 5 de junio del 2026, durante un operativo policial en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Tras las verificaciones correspondientes, se detectó que el extranjero figuraba en los registros de cooperación policial internacional con una requisitoria vinculada a un proceso por el presunto delito de homicidio calificado, emitida recientemente por autoridades venezolanas.

Durante el registro personal, los agentes le incautaron cinco billetes de US$20, un billete de S/50 y un teléfono celular marca Samsung A16 de color gris.

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