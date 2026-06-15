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¿Qué perfiles profesionales buscan las empresas hoy? La visión de la Universidad Privada San Juan Bautista

Los perfiles profesionales más demandados destacan por sus habilidades digitales, visión estratégica y capacidad de adaptación. El Dr. José Augusto Coronado Salazar, docente de la Universidad Privada San Juan Bautista, explica cómo ha cambiado el mercado laboral.

Estudiantes desarrollan habilidades digitales y de gestión orientadas a las nuevas demandas. Fuente: difusión.
Estudiantes desarrollan habilidades digitales y de gestión orientadas a las nuevas demandas. Fuente: difusión.
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Los perfiles profesionales más demandados han cambiado durante los últimos años. Antes, estudiar una carrera universitaria era suficiente para acceder a mejores oportunidades laborales. Sin embargo, la digitalización, los cambios en los modelos de negocio y en las empresas han modificado las reglas del mercado laboral actual.

¿Qué buscan las empresas en los nuevos profesionales?

‘El mercado laboral ya no premia únicamente al que estudió más años, sino al que desarrolló primero las herramientas correctas. Hoy las empresas buscan perfiles híbridos que comprendan simultáneamente el negocio, los datos y el mercado’, indicó el economista y Dr. en administración, José Augusto Coronado Salazar.

PUEDES VER: Minería, tecnología y agroindustria serán las carreras con mayor demanda laboral en 2026 -Demanda laboral- hnews | Sociedad | La República

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Lo que el mercado está demandando en la actualidad es exactamente ese perfil híbrido: alguien que entiende de negocios, pero también de datos; que sabe gestionar un equipo, pero también cerrar una venta; que domina el marketing digital, pero también la logística internacional y el comercio exterior. En sectores como el comercio electrónico, las exportaciones no tradicionales, el retail y los negocios globales, este perfil no es una aspiración, es una urgencia real.

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Universidad Privada San Juan Bautista impulsa una formación alineada con los perfiles profesionales más demandados. Fuente: difusión.

Carreras orientadas a los perfiles profesionales más demandados

Frente a esa demanda concreta, la Universidad Privada San Juan Bautista responde con dos carreras diseñadas desde el mercado hacia el aula y no a la inversa: Administración y Marketing y Administración y Negocios Internacionales. Lo que las diferencia de la oferta tradicional es su arquitectura formativa: en Administración y Marketing, el estudiante trabaja desde los primeros ciclos con herramientas reales como CRM, social media, branding, marketing analytics y simuladores de negocios, obteniendo certificaciones progresivas desde el 5.° ciclo. En Administración y Negocios Internacionales, desde el 2.° ciclo ya opera con conceptos de comercio exterior, logística global y negociación internacional, con acceso a laboratorios de innovación empresarial y simuladores de comercio internacional.

PUEDES VER: Ni Medicina ni Ingeniería: la profesión mejor pagada en Lima sorprende con ingresos de más de S/ 23.000, según el MTPE | EVAT | Sociedad | La República

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Ambas carreras están disponibles en modalidad presencial y a distancia, con sedes en San Borja, Ica y Chincha. ‘Además, cuentan con convenios internacionales con universidades de España, Argentina, Colombia, Ecuador, México y Paraguay, lo que garantiza una formación con visión global desde el primer día’, añade el docente Coronado Salazar.

Porque estudiar en la UPSJB no es solo elegir una carrera, es elegir llegar al mercado laboral con las herramientas exactas que las empresas están buscando hoy.

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