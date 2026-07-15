Capturan a primo del líder de Los Pulpos en Chiclayo: lo vinculan a 20 atentados y homicidios en Trujillo

La Policía Nacional capturó a Andy Yofran Quispe Cruz, presunto líder de la banda Los Pepes, en Pimentel Chiclayo. Se le vincula con más de 20 atentados, secuestros y homicidios en Trujillo. | Difusión

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La Policía Nacional capturó en el distrito de Pimentel, en Chiclayo, a Andy Yofran Quispe Cruz (25), presunto integrante de la organización criminal Los Pulpos y señalado como líder de la banda Los Pepes, una facción vinculada a esta red delictiva. Según las autoridades, el detenido estaría implicado en más de 20 atentados contra locales comerciales y empresas de transporte, además de secuestros y homicidios cometidos en Trujillo.

La intervención se realizó la tarde del martes 14 de julio, cuando Quispe Cruz salía de una vivienda. Durante la diligencia, intentó engañar a los agentes proporcionando un nombre y un Documento Nacional de Identidad (DNI) falsos. Sin embargo, personal de inteligencia ya lo había identificado tras seguirle los pasos durante aproximadamente dos meses.

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Intentó ocultar su identidad y portaba arma de fuego

De acuerdo con la Policía, el investigado utilizaba la identidad de Carlos José Tavera Amable para evitar ser ubicado por las autoridades.

Durante el registro personal, los agentes hallaron una pistola abastecida con municiones, S/11.300, US$303 en efectivo, una motocicleta y dos teléfonos celulares. El dinero no pudo ser justificado por el intervenido, mientras que los equipos móviles serán sometidos a peritajes como parte de la investigación.

El detenido y los bienes incautados fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo para continuar con las diligencias correspondientes.

Lo investigan por atentados, secuestros y homicidios

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, informó que Quispe Cruz sería autor intelectual o material de más de 20 atentados registrados en Trujillo.

Entre los casos atribuidos figuran ataques contra las discotecas Monasterio, Dalí y Tabaco Marino, además de la empresa de transportes Salaverry Express, licorerías, mueblerías y otros establecimientos comerciales. También se le vincula con el atentado contra el bus de la agrupación musical Armonía 10.

Asimismo, la Policía lo investiga por tres secuestros ocurridos en Trujillo, incluido el del empresario Iván Díaz Garrido, quien en octubre de 2023 fue liberado con tres dedos de una mano y una oreja mutilados.

Las autoridades también lo señalan como presunto responsable de las muertes de los delincuentes conocidos con los alias 'Titi', 'Pepito', 'Kincho' y 'Viejo Cano', quienes habrían sido sus rivales en las disputas por el control de las extorsiones en la región La Libertad.

Delincuentes celebraron su captura con disparos al aire

Horas después de la detención, un grupo de sujetos realizó disparos al aire y encendió fuegos artificiales en el sector La Cruz Blanca, en el distrito de El Porvenir, considerado uno de los bastiones de Los Pulpos.

Videos grabados por vecinos muestran a varios jóvenes con gorras y mascarillas realizando los disparos mientras lanzaban mensajes contra la organización criminal. El hecho generó temor entre los residentes, por lo que agentes de la Policía acudieron a la zona para reforzar la seguridad y mantener el control.