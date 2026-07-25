¡Orgullo patrio! Perú lidera el Best in Travel 2026 y es elegido el mejor destino turístico de Sudamérica

Perú ha sido nombrado el mejor destino turístico de Sudamérica en el ranking Best in Travel 2026 de Lonely Planet, destacando su patrimonio, biodiversidad y gastronomía. | Foto: Andina/Composición LR

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El Perú fue reconocido como el mejor destino turístico de Sudamérica en el ranking Best in Travel 2026 elaborado por la guía internacional Lonely Planet. Además de encabezar la lista regional, el país integra la selección de los 25 destinos recomendados a nivel mundial gracias a su patrimonio histórico, biodiversidad, gastronomía y avances en conectividad.

El reconocimiento fue difundido en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias y resalta la variedad de experiencias que ofrece el territorio peruano. La publicación destaca la convivencia entre su legado cultural, ciudades modernas, tradiciones y una oferta turística que continúa fortaleciéndose con mejoras en infraestructura y nuevos proyectos.

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Lonely Planet destaca la historia, gastronomía y diversidad del Perú en el Best in Travel 2026

La prestigiosa guía de viajes señala que el Perú combina su desarrollo con la preservación de su legado histórico. En su descripción, resalta la presencia de antiguas civilizaciones, expresiones culturales vigentes y una cocina que ha alcanzado reconocimiento internacional, factores que contribuyeron a ubicar al país como el principal destino sudamericano de la clasificación.

Entre los atractivos mencionados figura Machu Picchu, donde se implementaron tres nuevos circuitos que reúnen diez rutas turísticas con el objetivo de distribuir mejor el flujo de visitantes. La publicación también pone en valor otros destinos como Choquequirao y el Qhapaq Ñan, la red vial andina que conectó al antiguo Imperio inca y que hoy representa una alternativa para quienes buscan nuevas experiencias de viaje.

Mejoras en infraestructura y nuevas rutas turísticas impulsan al Perú como destino internacional

Lonely Planet también destaca que recorrer el Perú resulta cada vez más accesible debido a las mejoras en infraestructura. Entre ellas menciona los nuevos aeropuertos en Lima y Huaraz, además de otro proyecto cuya apertura está prevista cerca de Cusco, iniciativas que fortalecen la conectividad para visitantes nacionales y extranjeros.

La guía dedica un espacio especial a la gastronomía peruana al señalar que Lima se mantiene como una de las principales capitales culinarias del mundo. Asimismo, resalta el crecimiento de la cocina nikkei y el reconocimiento de la gastronomía tradicional de Arequipa. PromPerú indicó que continuará impulsando el posicionamiento del país como un destino que reúne naturaleza, cultura, aventura, historia y una amplia diversidad de experiencias para los viajeros.