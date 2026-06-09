Corte de Tumbes fomenta la prevención del delito en escolares con la dinámica "La Ruta de la Flagrancia"

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Con el objetivo de acercar el sistema de justicia a la juventud y fomentar valores cívicos, la Corte Superior de Justicia de Tumbes llevó a cabo la dinámica interactiva 'La Ruta de la Flagrancia'. La jornada educativa se realizó en las instalaciones de la Unidad de Flagrancia de Tumbes y estuvo dirigida a estudiantes de las instituciones educativas 7 de Enero e Inmaculada Concepción. La actividad les permitió conocer de primera mano cómo operan las instituciones del Estado frente a la comisión de hechos delictivos.

'La Ruta de la Flagrancia' es una dinámica vivencial y pedagógica diseñada para mostrar, paso a paso, el recorrido que sigue el sistema de justicia penal cuando un delito se comete en flagrancia, es decir, cuando el infractor es sorprendido en el acto. Durante la actividad, los escolares experimentaron de manera simulada y guiada las distintas etapas del proceso rápido: desde la intervención inicial de la Policía Nacional del Perú, pasando por las diligencias del Ministerio Público, hasta llegar a la audiencia y la resolución dictada por el Poder Judicial. Esta metodología permite que comprendan de forma práctica, transparente y directa la celeridad con la que se procesan y sancionan estos casos.

Este tipo de actividades es clave para consolidar una cultura de prevención del delito entre adolescentes. Al exponer a los estudiantes a las consecuencias legales y reales de las conductas ilícitas, la Corte de Tumbes no solo informa sobre el proceso judicial, sino que también genera conciencia sobre el impacto que las malas decisiones pueden tener en su futuro. Iniciativas preventivas como esta son fundamentales para alejar a los jóvenes de la criminalidad y darles herramientas para que se conviertan en ciudadanos responsables y respetuosos de la ley.