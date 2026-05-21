¿Qué hacen ballenas frente a Lima? Avistan a dos especies de más de 20 metros nadando en el litoral

Ballenas son vistas en el litoral de Lima y Callao. | Andina

Ballenas son vistas en el litoral de Lima y Callao. | Andina

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Las ballenas jorobadas fueron vistas el jueves 21 de mayo frente a las costas de Lima y Callao, un hecho inusual para esta época del año y esta zona del país. El avistamiento ocurrió en medio del incremento de las temperaturas en el litoral peruano a causa del fenómeno El Niño costero.

El meteorólogo Abraham Levy difundió en redes sociales imágenes en las que se observa a dos ejemplares nadando en pareja cerca del litoral limeño. Según especialistas, la presencia de estos mamíferos marinos en la capital estaría relacionada con el calentamiento de las aguas del mar peruano.

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Las ballenas jorobadas suelen aparecer principalmente entre julio y octubre en regiones del norte como Piura y Tumbes, donde incluso forman parte de circuitos turísticos. Por ello, su presencia en Lima y Callao durante mayo ha generado sorpresa.

Ballenas aparecen en litoral limeño.

IMARPE descarta relación entre avistamiento de ballenas y El Niño Costero

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) señaló que el reciente avistamiento de ballenas frente a las costas de Lima responde a un proceso migratorio natural y no necesariamente a los efectos del fenómeno El Niño costero. Manuel Ochoa, especialista del Área de Depredadores Superiores de la entidad, explicó que estos cetáceos suelen desplazarse desde zonas frías del sur, como la Antártida y el sur de Chile, hacia aguas más cálidas del norte del continente.

Según detalló, las ballenas atraviesan el litoral peruano como parte de su ruta migratoria habitual para realizar actividades biológicas como alimentación y apareamiento. Aunque los mayores avistamientos suelen registrarse en Piura y Tumbes entre julio y septiembre, también pueden pasar frente a Lima durante sus recorridos hacia el norte y su retorno al sur. IMARPE identificó que el ejemplar observado sería una ballena de aleta (Balaenoptera physalus), considerada una de las especies más grandes del planeta.

Estos animales pueden superar los 20 metros de longitud y alcanzar más de 70 toneladas de peso. Además, tienen una esperanza de vida de hasta 95 años y se alimentan filtrando pequeños organismos marinos como krill, crustáceos y peces pequeños. Ochoa precisó que estas ballenas no representan peligro para bañistas ni pescadores debido a que no suelen interactuar con personas durante su trayecto migratorio.

Asimismo, explicó que la ballena de aleta es más difícil de observar que la jorobada, ya que rara vez salta fuera del agua y normalmente solo deja ver parte de su lomo antes de sumergirse a grandes profundidades. El experto calificó el avistamiento en Lima como un "golpe de suerte", debido a que esta especie suele desplazarse en aguas profundas y alejadas de la costa.

Alertan por intensificación de El Niño

El ingeniero Luis Vásquez Espinoza, vocero del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), señaló que entre mayo y junio llegarán ondas Kelvin cálidas que elevarán la temperatura en la costa peruana.

“Estas van a contribuir a traer el calor hacia la zona costera, lo que mantendría o elevaría un poco las temperaturas”, explicó a La República. El especialista también indicó que, de prolongarse el fenómeno climático hasta 2027, el próximo verano podría registrar temperaturas más intensas debido al aumento de humedad en la atmósfera.

El ENFEN mantiene vigente la alerta por El Niño costero y no descarta que alcance una magnitud moderada entre los próximos meses.

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