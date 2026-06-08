Más de 100 puertos cerrados por peligrosos oleajes en litoral peruano | Difusión

Más de 100 puertos cerrados por peligrosos oleajes en litoral peruano | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los fuertes oleajes que afectan el litoral peruano provocaron el cierre de 106 puertos y caletas a nivel nacional, además de inundaciones, daños materiales y restricciones vehiculares en distintas regiones del país, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Según el reporte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), actualizado a las 7.00 a. m. de este lunes 8 de junio, solo 20 puertos permanecen operativos. La mayor cantidad de terminales cerrados se concentra en el norte del país, con 46, seguido del litoral centro, con 48, y el sur, con 12.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La medida responde a la persistencia de oleajes anómalos advertidos por la Marina de Guerra del Perú mediante el Aviso Especial de Oleaje N.° 22-26, vigente hasta el 11 de junio.

Oleajes alcanzaron intensidad fuerte y muy fuerte

De acuerdo con la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), el fenómeno marítimo presenta distintas intensidades según la zona del litoral.

En el norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje del suroeste alcanzó intensidad fuerte durante la madrugada de este lunes, aunque se espera una disminución gradual desde esta noche.

En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, las olas también llegaron a intensidad fuerte desde el domingo 7 de junio. Las autoridades prevén que las condiciones disminuyan progresivamente entre este lunes 8 y el martes 9 de junio.

Mientras tanto, en el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje alcanzó intensidad muy fuerte durante la noche del domingo y convirtió a esa zona en la más afectada por el fenómeno.

Chimbote y Casma reportan inundaciones y daños

En la región Áncash, las provincias del Santa y Casma registraron algunos de los mayores impactos.

En Chimbote, las olas superaron el enrocado del malecón Grau e inundaron varias vías cercanas al mar, lo que dificultó el tránsito vehicular y peatonal. Imágenes difundidas en redes sociales muestran calles completamente anegadas por el ingreso del agua.

En Casma, el fuerte oleaje destruyó dos embarcaciones pesqueras en Puerto Casma y en el balneario de Tortugas, ubicado en el distrito de Comandante Noel. Además, un restaurante resultó afectado tras el ingreso del mar.

Ante la emergencia, la Municipalidad Provincial de Casma desplegó maquinaria pesada para retirar agua y escombros en las zonas inundadas.

Pese al peligro, numerosos ciudadanos acudieron a las zonas costeras para observar el fenómeno, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alejada del litoral mientras persistan las condiciones adversas.

Callao: continúa cierre parcial de la Costa Verde

En el Callao, el oleaje anómalo provocó el cierre temporal de un tramo de más de cuatro kilómetros de la Costa Verde debido al arrastre de piedras, arena y residuos hacia la vía.

La restricción comprende desde el acceso por Chucuito hasta la subida Santa Rosa, en el sentido de norte a sur, es decir, desde el Callao hacia distritos como Barranco y Chorrillos.

Como ruta alterna, las autoridades habilitaron el tránsito por las avenidas Miguel Grau, Guardia Chalaca y Santa Rosa.

La Municipalidad Provincial del Callao informó que continúa con trabajos de limpieza con maquinaria pesada y evalúa la reapertura de la vía en coordinación con la Marina de Guerra del Perú.

Autoridades piden suspender actividades en el mar

Entre los puertos cerrados figuran terminales y caletas de Talara, Paita, Salaverry, Chimbote, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan de Marcona, además de diversos muelles artesanales.

Las autoridades recomendaron suspender actividades recreativas, deportivas y pesqueras en el mar mientras continúen las condiciones peligrosas, así como respetar las disposiciones emitidas por las capitanías de puerto y oficinas de Defensa Civil.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.