¿Sicario a domicilio?: Cae exconvicto y su pareja dotados de una pistola con silenciador

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La actitud sospechosa de un hombre que ingresó a un hospedaje con una mujer e intentó fugar cuando notó la presencia de un patrullero llamó la atención de los agentes de investigación criminal que vienen realizando acciones de inteligencia en el cono norte de Lima. De inmediato emprendieron su búsqueda, activando el Plan Candado.

Esta acción originó la captura de Kevin Romario Reyes Casas (32) y su pareja Sheyla Trucios Tito (30), ambos de nacionalidad peruana. Los investigadores se sorprendieron al encontrarles una pistola con silenciador, una dotación poco usual en Lima.

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"Este tipo de artefacto da para pensar que el arma sería usada para actividades sicariales", dijo el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

El arma que llevaba consigo era una pistola semiautomática marca Glock, con número de serie BXVY047, abastecida con su cacerina y un supresor de sonido.

Además del dispositivo para reducir el sonido al momento de activarla (silenciador) tenía una mira láser para arma de fuego.

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Pero también tenía otra pistola semiautomática, marca Glock, con el número de serie erradicado, abastecida con su cargador. Llamó la atención también una cacerina de alta capacidad para 30 cartuchos, proyectiles calibre 9 milímetros Parabellum.

Los sospechosos habían llegado en un vehículo de placa AVF-663. Se les decomisaron dos celulares que ahora son analizados, pues tendrían elementos probatorios de actividades criminales, informó Revoredo.

Cuando Reyes Casas fue intervenido dijo que vivía en Los Olivos y que estuvo preso en el penal de Lurigancho desde el 2014 al 2018. "Un h…que quería que le reduzcan la pena me ‘lanzó’ (delató) tenía una requisitoria y me enviaron a prisión".

¿Desde cuándo tienes estos fierros (armas)?, le preguntó el general Revoredo a boca de jarro.

"Desde las 6 y cuarto (6.15 p. m.), me las encargaron para darle a los muchachos (banda)"

¿Cuánto te iban a dar por eso?

"1000 soles nomás, jefe"

La acción tuvo lugar a las 9.00 p. m. en el hospedaje Venecia, en la avenida Canta Callao Mza. A, lote 4, asentamiento humano Los Olivos de Pro, sector C, San Martín de Porres. Para la policía serían integrantes de la banda criminal Los maleantes del Cono Norte, la cual es intensamente buscada por delitos contra la seguridad pública, extorsión y sicariato.

"Esta unidad especializada viene desarrollando acciones de inteligencia e investigación policial tendientes a la identificación, ubicación e intervención de presuntos integrantes de bandas criminales que se encontrarían vinculados a los hechos extorsivos y de sicariato en Lima Norte, vamos a seguir ubicando y capturando a sus integrantes, caiga quien caiga", subrayó el general Revoredo a La República.