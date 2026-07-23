HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

¿Sicario a domicilio?: Cae exconvicto y su pareja dotados de una pistola con silenciador

También portaba otra pistola semiautomática, una cacerina de alta capacidad, una mira láser, municiones. Kevin Reyes Casas fue atrapado en un hospedaje en San Martín de Porres. La policía dice que sería integrante de la banda criminal Los maleantes del Cono Norte.

Cae pareja que tenía arma con silenciador.
Cae pareja que tenía arma con silenciador.
Escuchar
Resumen
Compartir

La actitud sospechosa de un hombre que ingresó a un hospedaje con una mujer e intentó fugar cuando notó la presencia de un patrullero llamó la atención de los agentes de investigación criminal que vienen realizando acciones de inteligencia en el cono norte de Lima. De inmediato emprendieron su búsqueda, activando el Plan Candado.

Esta acción originó la captura de Kevin Romario Reyes Casas (32) y su pareja Sheyla Trucios Tito (30), ambos de nacionalidad peruana. Los investigadores se sorprendieron al encontrarles una pistola con silenciador, una dotación poco usual en Lima.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Este tipo de artefacto da para pensar que el arma sería usada para actividades sicariales", dijo el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

larepublica.pe

El arma que llevaba consigo era una pistola semiautomática marca Glock, con número de serie BXVY047, abastecida con su cacerina y un supresor de sonido.

Además del dispositivo para reducir el sonido al momento de activarla (silenciador) tenía una mira láser para arma de fuego.

PUEDES VER: Polémica: no coinciden los datos oficiales sobre las extorsiones que se registran en el Perú

Pero también tenía otra pistola semiautomática, marca Glock, con el número de serie erradicado, abastecida con su cargador. Llamó la atención también una cacerina de alta capacidad para 30 cartuchos, proyectiles calibre 9 milímetros Parabellum.

Los sospechosos habían llegado en un vehículo de placa AVF-663. Se les decomisaron dos celulares que ahora son analizados, pues tendrían elementos probatorios de actividades criminales, informó Revoredo.

Cuando Reyes Casas fue intervenido dijo que vivía en Los Olivos y que estuvo preso en el penal de Lurigancho desde el 2014 al 2018. "Un h…que quería que le reduzcan la pena me ‘lanzó’ (delató) tenía una requisitoria y me enviaron a prisión".

¿Desde cuándo tienes estos fierros (armas)?, le preguntó el general Revoredo a boca de jarro.

"Desde las 6 y cuarto (6.15 p. m.), me las encargaron para darle a los muchachos (banda)"

¿Cuánto te iban a dar por eso?

"1000 soles nomás, jefe"

La acción tuvo lugar a las 9.00 p. m. en el hospedaje Venecia, en la avenida Canta Callao Mza. A, lote 4, asentamiento humano Los Olivos de Pro, sector C, San Martín de Porres. Para la policía serían integrantes de la banda criminal Los maleantes del Cono Norte, la cual es intensamente buscada por delitos contra la seguridad pública, extorsión y sicariato.

"Esta unidad especializada viene desarrollando acciones de inteligencia e investigación policial tendientes a la identificación, ubicación e intervención de presuntos integrantes de bandas criminales que se encontrarían vinculados a los hechos extorsivos y de sicariato en Lima Norte, vamos a seguir ubicando y capturando a sus integrantes, caiga quien caiga", subrayó el general Revoredo a La República.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Polémica: no coinciden los datos oficiales sobre las extorsiones que se registran en el Perú

Polémica: no coinciden los datos oficiales sobre las extorsiones que se registran en el Perú

LEER MÁS
Detienen a policía que se apropió de pistola robada y la vendió a un integrante de Los Chukis en Manchay

Detienen a policía que se apropió de pistola robada y la vendió a un integrante de Los Chukis en Manchay

LEER MÁS
Fingió ser pasajero y asesinó a colectivero en el Callao: segundo ataque extorsivo en un día

Fingió ser pasajero y asesinó a colectivero en el Callao: segundo ataque extorsivo en un día

LEER MÁS
Sin luz por más de 8 horas: Chiclayo y otras ciudades de la región Lambayeque serán afectadas este sábado 18 de julio

Sin luz por más de 8 horas: Chiclayo y otras ciudades de la región Lambayeque serán afectadas este sábado 18 de julio

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Hasta 11 horas sin luz: estos distritos del norte y sur del país tendrán cortes programados este 19 y 20 de julio

Hasta 11 horas sin luz: estos distritos del norte y sur del país tendrán cortes programados este 19 y 20 de julio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cierran el Serpentín de Pasamayo: tránsito suspendido por camión que se despistó y cayó a un abismo

Cierran el Serpentín de Pasamayo: tránsito suspendido por camión que se despistó y cayó a un abismo

LEER MÁS
Más de 11 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 22 al 25 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 11 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 22 al 25 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 22 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 22 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Incendio en La Victoria deja 10 fallecidos, entre ellos cinco menores: investigan posible extorsión

Incendio en La Victoria deja 10 fallecidos, entre ellos cinco menores: investigan posible extorsión

LEER MÁS
Rímac tendrá su primer centro comercial: Lomas Plaza abre sus puertas este 22 de julio con Metro, Smart Fit y más

Rímac tendrá su primer centro comercial: Lomas Plaza abre sus puertas este 22 de julio con Metro, Smart Fit y más

LEER MÁS
OFICIAL | Gobierno aprueba bono de S/487 para docentes y auxiliares: estos serán los beneficiados, según ley

OFICIAL | Gobierno aprueba bono de S/487 para docentes y auxiliares: estos serán los beneficiados, según ley

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025