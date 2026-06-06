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Oleaje anómalo cierra puertos en Perú: más de 500 pescadores afectados en Chincha y suspenden tours a Islas Ballestas

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) dispuso el cierre total y parcial de 86 puertos por oleajes anómalos que persistirán hasta el 11 de junio, afectando la pesca y el turismo.

Más de 500 pescadores afectados en Ica por cierre de puertos debido a oleajes intensos
Más de 500 pescadores afectados en Ica por cierre de puertos debido a oleajes intensos | Foto: captura CTV
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La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) dispuso el cierre total y parcial de 86 puertos en todo el litoral peruano debido a los oleajes anómalos que continuarán hasta el 11 de junio, según los pronósticos de la Marina de Guerra del Perú. El fenómeno ya afecta actividades pesqueras, portuarias y turísticas en varias regiones del país.

La Marina explicó que esta situación responde a cambios en las condiciones atmosféricas y oceanográficas del océano Pacífico. Entre los factores identificados figuran el debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur y el ingreso de vientos provenientes de la zona subpolar, condiciones que favorecen el incremento progresivo de las olas desde el sur hacia el centro y norte del país.

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La zona con mayor impacto se ubica entre San Juan de Marcona, en Ica, y Tacna, donde se registran las condiciones más severas. En tanto, el litoral centro y norte presenta oleajes de intensidad moderada a fuerte, lo que ha obligado a restringir diversas actividades en el mar.

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Más de 500 pescadores afectados en Ica

Uno de los puntos más golpeados por el cierre de puertos es el desembarcadero de Tambo de Mora, en Chincha. Más de 500 pescadores suspendieron sus labores debido al fuerte movimiento del mar, situación que afecta directamente sus ingresos económicos.

Los trabajadores del sector denunciaron que durante este año han paralizado sus actividades en varias oportunidades por condiciones similares y señalaron que no cuentan con un plan de contingencia para afrontar las pérdidas. Además, advirtieron sobre el deterioro de la infraestructura del muelle y la ausencia de un proyecto para su reconstrucción.

"Este desembarcadero ya no cumple las condiciones de embarque y desembarque. Es una inseguridad diaria lo que trabajamos directamente en el puerto", declaró el pescador Mariano Meneses a Latina.

Pese al riesgo, algunos hombres de mar continúan saliendo a faenar para sostener a sus familias. "No podemos pescar porque el mar está demasiado movido y hay mucha corriente", afirmó el pescador Víctor Villanueva.

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Turismo también enfrenta restricciones

Los oleajes anómalos también impactaron al turismo en la región Ica. En Paracas, las autoridades suspendieron temporalmente los viajes hacia las Islas Ballestas, uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

Como alternativa, los operadores ofrecen recorridos hacia la Isla Blanca, un destino más cercano a la costa y con menores riesgos para la navegación. Mientras tanto, las autoridades exhortaron a las empresas turísticas a informar oportunamente sobre el estado del mar para evitar inconvenientes a los visitantes.

Puertos cerrados en el litoral peruano

De acuerdo con el reporte más reciente de Dicapi, 53 puertos permanecen con cierre total y otros 33 presentan restricciones parciales. En la zona norte, las medidas alcanzan instalaciones marítimas bajo jurisdicción de Talara, Paita y Salaverry, incluidas caletas y terminales pesqueros y comerciales como Cabo Blanco, El Ñuro, Los Órganos, Malabrigo, Pacasmayo, Yacila, Tortuga y Bayóvar.

En el litoral centro continúan las restricciones en puertos y caletas administrados por las capitanías de Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Pisco y San Juan. Entre las localidades afectadas figuran Casma, Coishco, Chancay, Cerro Azul, Tambo de Mora, Nazca, Lomas y San Juan de Marcona.

Ante este panorama, la Marina de Guerra exhortó a la población a evitar actividades recreativas, deportivas y pesqueras en el mar mientras se mantengan vigentes las alertas por oleajes anómalos.


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