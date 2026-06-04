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Cierran 72 puertos por oleajes anómalos en la costa norte y centro del Perú: estas son las zonas afectadas

Las restricciones afectan terminales portuarios y caletas utilizadas para actividades pesqueras y recreativas. El cierre podría reevaluarse según la evolución del fenómeno marítimo.

Las restricciones alcanzan terminales marítimos, caletas y muelles utilizados para actividades pesqueras y comerciales.
Las restricciones alcanzan terminales marítimos, caletas y muelles utilizados para actividades pesqueras y comerciales. | Foto: composición LR
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La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), organismo de la Marina de Guerra del Perú, informó el cierre de 72 puertos ubicados en el litoral norte y centro del país debido a los oleajes anómalos que afectan la costa peruana. La medida fue adoptada como parte de las acciones preventivas ante el incremento de las condiciones marítimas adversas reportadas en distintas zonas del territorio nacional.

La restricción alcanza a terminales portuarios, caletas y otras instalaciones marítimas utilizadas para actividades pesqueras, comerciales y recreativas. Mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la situación, el número de puertos peruanos cerrados podría variar de acuerdo con la evolución del fenómeno y con las evaluaciones realizadas por los organismos competentes.

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Oleajes anómalos continuarán en el litoral peruano hasta el 11 de junio

La Marina de Guerra del Perú señaló que el evento marítimo permanecerá activo hasta el próximo 11 de junio, según los reportes emitidos por la Dirección de Hidrografía y Navegación. De acuerdo con el monitoreo realizado por la institución, la mayor intensidad se presentará en el litoral sur, donde el oleaje evolucionará progresivamente hacia niveles más severos durante los siguientes días.

La entidad explicó que este fenómeno está asociado a cambios en las condiciones atmosféricas y oceanográficas del Pacífico Sur. Asimismo, mantiene una vigilancia constante del comportamiento del mar mediante sistemas de observación distribuidos a lo largo de la costa peruana, lo que permite actualizar de manera continua las alertas y los reportes conforme evolucionan las condiciones marítimas.

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oleajes anómalos en Perú, cierre de Puerto, Indeci, DICAPI

Reporte de DICAPI sobre el cierre de puertos en el Perú por oleajes anómalos.

Marina de Guerra recomienda evitar actividades en el mar ante incremento del oleaje

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas advirtió que las restricciones alcanzan a numerosos puntos del litoral. En la zona norte se encuentran cerradas instalaciones marítimas bajo jurisdicción de Talara, Salaverry y Paita, incluidas terminales y caletas de uso pesquero y comercial. Entre ellas figuran Cabo Blanco, El Ñuro, Los Órganos, Malabrigo, Pacasmayo, Yacila, Tortuga y Bayóvar.

En el litoral centro también se mantienen restricciones en diversos puertos y caletas administrados por las capitanías de Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Pisco y San Juan. Las medidas comprenden instalaciones ubicadas en zonas como Casma, Coishco, Chancay, Cerro Azul, Tambo de Mora, Nazca, Lomas, San Juan de Marcona y otras áreas costeras. Ante este escenario, la Marina de Guerra exhortó a la población a evitar actividades recreativas, deportivas y pesqueras en el mar mientras las alertas por oleajes anómalos sigan vigentes.

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