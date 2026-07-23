HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

China despliega maniobras con fuego real durante 2 días en el estrecho de Taiwán en medio de nuevas tensiones con Filipinas

Las maniobras limitan el tráfico civil en áreas cercanas a Fujian de 6.00 a. m. a 6.00 p. m. El hecho fue condenado por el Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés.

China inició maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán, intensificando las tensiones en Asia-Pacífico. Las operaciones frente a Fujian limitan el tráfico civil.
China inició maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán, intensificando las tensiones en Asia-Pacífico. Las operaciones frente a Fujian limitan el tráfico civil. | Foto: AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

China inició dos jornadas de adiestramiento militar con fuego real en el estrecho de Taiwán, en una clara acción de coerción hacia el territorio autogobernado. Las operaciones navales iniciaron frente a las costas de Fujian tras los recientes choques marítimos entre Beijing y Filipinas en el mar de China Meridional. El despliegue ocurrió horas después del diálogo bilateral entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller chino, Wang Yi, sobre la estabilidad en la zona.

Esa demostración de fuerza agrava la fragilidad geopolítica en Asia-Pacífico. Ante el aumento del despliegue bélico cerca de la isla, Washington ratificó el acuerdo de defensa mutua con Manila. "Todo el mundo lo vio y es preocupante. Tenemos un papel que desempeñar y no vamos a abandonar a nuestros aliados", afirmó Rubio en la cumbre de ministros de Exteriores de la ASEAN en territorio filipino, donde confirmó el respaldo estadounidense frente a los incidentes en aguas disputadas.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Trump amenaza a los hutíes con un "gran castigo militar" tras ataques a petroleros saudíes: "EE.UU. responsabilizará a Irán"

lr.pe

Las maniobras militares de China en el estrecho de Taiwán

La Administración de Seguridad Marítima de China (MSA) notificó el inicio de maniobras de combate mediante la delimitación de dos áreas prohibidas cerca de la isla de Dongshan, en Fujian. Dichas operaciones navales y la infantería armada emplean munición real durante dos jornadas consecutivas, restringiendo el tráfico civil de 6.00 a. m. a 6.00 p. m.

Ante el despliegue de tropas, el Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés condenó las acciones hostiles y demandó un "autocontrol racional" a Pekín para "cesar inmediatamente sus provocaciones militares e intrusiones en la zona gris". Las autoridades insulares añadieron que el gigante asiático "ha ignorado las aspiraciones compartidas de la comunidad internacional por la seguridad regional".

El evento refuerza una estrategia prolongada de acoso estratégico en el área geopolítica. En diciembre de 2025, el gobierno comunista ejecutó la operación Misión Justicia-2025 —la mayor desde 2022 con fuerzas aéreas, marítimas y terrestres— en la cual lanzaron 27 misiles, maniobra que el vocero de Defensa, Zhang Xiaogang, justificó como "plenamente legítima y necesaria" contra la "injerencia externa".

PUEDES VER: UE acuerda nuevas sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania y extiende por 12 meses el tope al precio del petróleo

lr.pe

Conflicto marítimo en Asia: claves de la escalada territorial entre China y Filipinas

Las recientes disputas territoriales en el mar de China Meridional detonaron un nuevo capítulo hostil entre China y Filipinas. El incidente más crítico se registró en el atolón de Scarborough, donde Manila acusó el uso de cañones de agua contra una nave de pesca estatal. A esta confrontación se sumó una disputa previa en el banco de arena Second Thomas, denominado Ayungin por los filipinos, que dejó un marinero lesionado por agentes chinos.

Las narrativas sobre estos hechos resultan contradictorias entre los dos países involucrados. La administración filipina calificó el accionar de las fuerzas asiáticas como "violento y agresivo". En contraste, Beijing sostuvo que los buques filipinos "ingresaron ilegalmente en aguas bajo su jurisdicción e ignoraron las advertencias", mientras exigió a Manila que "ponga fin inmediatamente a sus acciones provocadoras y violatorias".

La controversia posee antecedentes históricos profundos en esa estratégica ruta comercial. La nación del sur asiático conserva una guarnición militar permanente sobre el buque BRP Sierra Madre, encallado intencionalmente en 1999 para cimentar su soberanía. Pese a que un tribunal arbitral internacional determinó en 2016 que las pretensiones de Pekín carecen de sustento legal, la potencia continental desconoce dicha sentencia y mantiene sus demandas sobre la región.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Trump amenaza a los hutíes con un "gran castigo militar" tras ataques a petroleros saudíes: "EE.UU. responsabilizará a Irán"

Trump amenaza a los hutíes con un "gran castigo militar" tras ataques a petroleros saudíes: "EE.UU. responsabilizará a Irán"

LEER MÁS
UE acuerda nuevas sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania y extiende por 12 meses el tope al precio del petróleo

UE acuerda nuevas sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania y extiende por 12 meses el tope al precio del petróleo

LEER MÁS
Zohran Mamdani asegura que Benjamín Netanyahu "no es bienvenido" en Nueva York e insta a Donald Trump a arrestarlo

Zohran Mamdani asegura que Benjamín Netanyahu "no es bienvenido" en Nueva York e insta a Donald Trump a arrestarlo

LEER MÁS
Hallan los restos del avión que se estrelló en Puerto Rico hace 74 años y dejó 52 muertos: la tragedia cambió la seguridad aérea

Hallan los restos del avión que se estrelló en Puerto Rico hace 74 años y dejó 52 muertos: la tragedia cambió la seguridad aérea

LEER MÁS
La descubrieron por accidente mientras buscaban petróleo hace 85 años: la enorme reserva de agua que comparten 4 países de Sudamérica

La descubrieron por accidente mientras buscaban petróleo hace 85 años: la enorme reserva de agua que comparten 4 países de Sudamérica

LEER MÁS
EE. UU. presenta un sistema capaz de neutralizar más de 50 drones sin disparar un misil: utiliza microondas de alta potencia

EE. UU. presenta un sistema capaz de neutralizar más de 50 drones sin disparar un misil: utiliza microondas de alta potencia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La montaña de más de 60.000 toneladas de ropa que crece cada año en este país de América Latina: puede verse desde el espacio

La montaña de más de 60.000 toneladas de ropa que crece cada año en este país de América Latina: puede verse desde el espacio

LEER MÁS
El nuevo avión comercial que promete reducir el consumo de combustible hasta un 50% gracias a un diseño revolucionario

El nuevo avión comercial que promete reducir el consumo de combustible hasta un 50% gracias a un diseño revolucionario

LEER MÁS
El Mundial le vendió la pasión al mercado, por Ricardo Trotti

El Mundial le vendió la pasión al mercado, por Ricardo Trotti

LEER MÁS
El experimento que salió mal en Argentina: liberaron este animal y ahora destruye los bosques milenarios de la Patagonia

El experimento que salió mal en Argentina: liberaron este animal y ahora destruye los bosques milenarios de la Patagonia

LEER MÁS
¿Giro a la derecha en la región?, por Oscar Vidarte

¿Giro a la derecha en la región?, por Oscar Vidarte

LEER MÁS
Trump amenaza a los hutíes con un "gran castigo militar" tras ataques a petroleros saudíes: "EE.UU. responsabilizará a Irán"

Trump amenaza a los hutíes con un "gran castigo militar" tras ataques a petroleros saudíes: "EE.UU. responsabilizará a Irán"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025