China inició maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán, intensificando las tensiones en Asia-Pacífico. Las operaciones frente a Fujian limitan el tráfico civil. | Foto: AFP

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China inició dos jornadas de adiestramiento militar con fuego real en el estrecho de Taiwán, en una clara acción de coerción hacia el territorio autogobernado. Las operaciones navales iniciaron frente a las costas de Fujian tras los recientes choques marítimos entre Beijing y Filipinas en el mar de China Meridional. El despliegue ocurrió horas después del diálogo bilateral entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller chino, Wang Yi, sobre la estabilidad en la zona.

Esa demostración de fuerza agrava la fragilidad geopolítica en Asia-Pacífico. Ante el aumento del despliegue bélico cerca de la isla, Washington ratificó el acuerdo de defensa mutua con Manila. "Todo el mundo lo vio y es preocupante. Tenemos un papel que desempeñar y no vamos a abandonar a nuestros aliados", afirmó Rubio en la cumbre de ministros de Exteriores de la ASEAN en territorio filipino, donde confirmó el respaldo estadounidense frente a los incidentes en aguas disputadas.

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Las maniobras militares de China en el estrecho de Taiwán

La Administración de Seguridad Marítima de China (MSA) notificó el inicio de maniobras de combate mediante la delimitación de dos áreas prohibidas cerca de la isla de Dongshan, en Fujian. Dichas operaciones navales y la infantería armada emplean munición real durante dos jornadas consecutivas, restringiendo el tráfico civil de 6.00 a. m. a 6.00 p. m.

Ante el despliegue de tropas, el Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés condenó las acciones hostiles y demandó un "autocontrol racional" a Pekín para "cesar inmediatamente sus provocaciones militares e intrusiones en la zona gris". Las autoridades insulares añadieron que el gigante asiático "ha ignorado las aspiraciones compartidas de la comunidad internacional por la seguridad regional".

El evento refuerza una estrategia prolongada de acoso estratégico en el área geopolítica. En diciembre de 2025, el gobierno comunista ejecutó la operación Misión Justicia-2025 —la mayor desde 2022 con fuerzas aéreas, marítimas y terrestres— en la cual lanzaron 27 misiles, maniobra que el vocero de Defensa, Zhang Xiaogang, justificó como "plenamente legítima y necesaria" contra la "injerencia externa".

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Conflicto marítimo en Asia: claves de la escalada territorial entre China y Filipinas

Las recientes disputas territoriales en el mar de China Meridional detonaron un nuevo capítulo hostil entre China y Filipinas. El incidente más crítico se registró en el atolón de Scarborough, donde Manila acusó el uso de cañones de agua contra una nave de pesca estatal. A esta confrontación se sumó una disputa previa en el banco de arena Second Thomas, denominado Ayungin por los filipinos, que dejó un marinero lesionado por agentes chinos.

Las narrativas sobre estos hechos resultan contradictorias entre los dos países involucrados. La administración filipina calificó el accionar de las fuerzas asiáticas como "violento y agresivo". En contraste, Beijing sostuvo que los buques filipinos "ingresaron ilegalmente en aguas bajo su jurisdicción e ignoraron las advertencias", mientras exigió a Manila que "ponga fin inmediatamente a sus acciones provocadoras y violatorias".

La controversia posee antecedentes históricos profundos en esa estratégica ruta comercial. La nación del sur asiático conserva una guarnición militar permanente sobre el buque BRP Sierra Madre, encallado intencionalmente en 1999 para cimentar su soberanía. Pese a que un tribunal arbitral internacional determinó en 2016 que las pretensiones de Pekín carecen de sustento legal, la potencia continental desconoce dicha sentencia y mantiene sus demandas sobre la región.