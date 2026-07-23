Dictan 9 meses de prisión preventiva a policía investigado por causar la muerte de menor en Huacho

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El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Nazario, investigado por el delito de homicidio culposo en agravio de un niño de ocho años, en Huacho.

Según sustentó la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura (Segundo Despacho), el agente del Escuadrón de Emergencia de Huacho ocasionó la muerte de la víctima tras disparar su arma de reglamento durante una intervención en la avenida Mercedes Indacochea.

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Menor falleció tras recibir un disparo durante intervención policial en Huacho

El niño de 8 años falleció el último domingo en el Hospital del Niño, en Lima, tras permanecer varias horas en estado crítico por un disparo en la cabeza que recibió durante una intervención policial a una mototaxi. El menor regresaba como pasajero junto a su madre de una feria por la festividad de la Virgen del Carmen, en Huaura.

Los agentes intervinieron la unidad luego de que esta se volcara, pero en medio se produjo una discusión con el conductor. Testigos afirmaron que en esas circunstancias se escuchó un disparo. Además, un video difundido en redes sociales mostró a uno de los efectivos con su arma de reglamento en la mano instantes antes de la detonación.

Familia exige justicia por la muerte de menor durante operativo de la PNP en Huacho

Tras lo ocurrido, el menor recibió las primeras atenciones en el Hospital de Huacho, pero luego fue trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en Lima, donde falleció debido a la gravedad de su lesión. En tanto, el suboficial PNP, Luis Nazario, fue detenido en flagrancia y la Fiscalía inició una investigación en su contra por su presunta participación en los hechos.

La familia de la víctima exige que se determinen las responsabilidades y cuestiona la actuación del agente. La madre del niño señaló a La República que el agente no tenía motivos para utilizar su arma durante el operativo y pidió que la investigación avance con transparencia. "Fue innecesario sacar su arma. Nosotros no éramos una banda criminal, no teníamos armas como para que nos vean como si fuéramos peligro", aseguró.

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