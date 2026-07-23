HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Dictan 9 meses de prisión preventiva a policía investigado por causar la muerte de menor en Huacho

Según la Fiscalía, el suboficial de la PNP, Luis Nazario, ocasionó el deceso del niño de 8 años tras disparar su arma de reglamento durante una intervención en Huacho. La familia de la víctima exige justicia.

Menor falleció tras recibir un disparo durante intervención policial en Huacho
Menor falleció tras recibir un disparo durante intervención policial en Huacho | Composición LR / Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Nazario, investigado por el delito de homicidio culposo en agravio de un niño de ocho años, en Huacho.

Según sustentó la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura (Segundo Despacho), el agente del Escuadrón de Emergencia de Huacho ocasionó la muerte de la víctima tras disparar su arma de reglamento durante una intervención en la avenida Mercedes Indacochea.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Familia exige justicia por menor fallecido por disparo de policía en Huacho: madre denuncia haber recibido amenazas

lr.pe

Menor falleció tras recibir un disparo durante intervención policial en Huacho

El niño de 8 años falleció el último domingo en el Hospital del Niño, en Lima, tras permanecer varias horas en estado crítico por un disparo en la cabeza que recibió durante una intervención policial a una mototaxi. El menor regresaba como pasajero junto a su madre de una feria por la festividad de la Virgen del Carmen, en Huaura.

Los agentes intervinieron la unidad luego de que esta se volcara, pero en medio se produjo una discusión con el conductor. Testigos afirmaron que en esas circunstancias se escuchó un disparo. Además, un video difundido en redes sociales mostró a uno de los efectivos con su arma de reglamento en la mano instantes antes de la detonación.

Familia exige justicia por la muerte de menor durante operativo de la PNP en Huacho

Tras lo ocurrido, el menor recibió las primeras atenciones en el Hospital de Huacho, pero luego fue trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en Lima, donde falleció debido a la gravedad de su lesión. En tanto, el suboficial PNP, Luis Nazario, fue detenido en flagrancia y la Fiscalía inició una investigación en su contra por su presunta participación en los hechos.

La familia de la víctima exige que se determinen las responsabilidades y cuestiona la actuación del agente. La madre del niño señaló a La República que el agente no tenía motivos para utilizar su arma durante el operativo y pidió que la investigación avance con transparencia. "Fue innecesario sacar su arma. Nosotros no éramos una banda criminal, no teníamos armas como para que nos vean como si fuéramos peligro", aseguró.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mininter gastará US$304 millones en 59.000 pistolas y 50.000 fusiles

Mininter gastará US$304 millones en 59.000 pistolas y 50.000 fusiles

LEER MÁS
Jefe de la PNP se justifica tras fallar en capturar a Vladimir Cerrón: "Han habido intervenciones de 9 a 10 inmuebles"

Jefe de la PNP se justifica tras fallar en capturar a Vladimir Cerrón: "Han habido intervenciones de 9 a 10 inmuebles"

LEER MÁS
Buses de Cruz del Norte y Cruz del Sur son baleados cuando salían de Lima: choferes resultaron heridos

Buses de Cruz del Norte y Cruz del Sur son baleados cuando salían de Lima: choferes resultaron heridos

LEER MÁS
Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias 2026: conciertos, danzas, concursos y actividades culturales para disfrutar sin gastar

Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias 2026: conciertos, danzas, concursos y actividades culturales para disfrutar sin gastar

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 11 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 22 al 25 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 11 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 22 al 25 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 22 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 22 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Cierran el Serpentín de Pasamayo: tránsito suspendido por camión que se despistó y cayó a un abismo

Cierran el Serpentín de Pasamayo: tránsito suspendido por camión que se despistó y cayó a un abismo

LEER MÁS
Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

LEER MÁS
Incendio en La Victoria deja 10 fallecidos, entre ellos cinco menores: investigan posible extorsión

Incendio en La Victoria deja 10 fallecidos, entre ellos cinco menores: investigan posible extorsión

LEER MÁS
OFICIAL | Gobierno aprueba bono de S/487 para docentes y auxiliares: estos serán los beneficiados, según ley

OFICIAL | Gobierno aprueba bono de S/487 para docentes y auxiliares: estos serán los beneficiados, según ley

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025