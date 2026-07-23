Perú vs Brasil EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú es el país anfitrión de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Foto: composición LR/FPV/Instagram

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Perú vs Brasil EN VIVO juegan HOY jueves 23 de julio, desde las 6.15 p. m. (hora peruana), por la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El partido se llevará a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de estrenarse en el grupo A contra Chile, las dirigidas por Antonio Rizola tendrán que afrontar una dura prueba contra la siempre candidata, Brasil.

¿A qué hora juega Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

El partido por la fase de grupos entre Perú vs Brasil arrancará desde las 6.15 p. m. (hora local). Esta es la programación de horarios para los demás países del continente:

Colombia, Ecuador: 6.15 p. m.

6.15 p. m. Bolivia, Chile, Venezuela: 7.15 p. m.

7.15 p. m. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.15 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana?

Perú vs Brasil llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Perú vs Brasil por internet gratis?

Podrás disfrutar la transmisión en línea del partido Perú vs Brasil a través de la página web de Latina y de su propio aplicativo. Asimismo, La República Deportes te ofrece una cobertura con todas las incidencias.

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Entradas para ver el partido Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley

Estos son los precios para asistir al estadio para presenciar el encuentro entre Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La venta se realiza a través de la plataforma Joinnus.