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Boca Juniors vs O'Higgins EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV para ver los Playoffs Copa Sudamericana 2026

Transmisión del Boca Juniors vs O'Higgins en directo por la Copa Sudamericana 2026. Revisa las alineaciones, pronósticos y dónde ver el partido de hoy.

Boca Juniors recibirá a O'Higgins en la Bombonera por la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/AFP/O'Higgins
Boca Juniors recibirá a O'Higgins en la Bombonera por la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/AFP/O'Higgins
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VER Boca Juniors vs O'Higgins EN VIVO | Ambos equipos se enfrentan HOY, jueves 23 de julio, en la mítica Bombonera por la ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026. La transmisión del partido estará a cargo de la señal de ESPN a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Luego de su temprana eliminación de la Libertadores, el gigante argentino tiene como principal objetivo adjudicarse el segundo certamen más importante del continente. Leandro Paredes estará presente tras perder la final del Mundial 2026.

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¿A qué hora juega Boca Juniors vs O'Higgins?

En suelo peruano, el choque entre Boca Juniors vs O'Higgins de Chile por la ida de los 16avos de final de la Conmebol Sudamericana 2026 empezará a las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs O'Higgins?

La transmisión del Boca Juniors vs O'Higgins por el pase a octavos de final de Copa Sudamericana estará a cargo de DSports en territorio chileno, mientras que en el resto de Sudamérica se podrá seguir vía ESPN 2. Además, la cobertura online gratis de La República te ofrece el minuto a minuto con todas las incidencias.

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Pronóstico de Boca Juniors vs O'Higgins

Para las principales casas de apuestas, Boca Juniors parte con un amplio favoritismo frente a los sureños.

  • Betsson: gana Boca (1,29), empate (4,70), gana O'Higgins (11,00)
  • Betano: gana Boca (1,32), empate (5,50), gana O'Higgins (12,00)
  • Bet365: gana Boca (1,29), empate (5,50), gana O'Higgins (10,00)
  • 1XBet: gana Boca (1,29), empate (5,92), gana O'Higgins (13,40)
  • Caliente: gana Boca (1,30), empate (5,40), gana O'Higgins (12,00)
  • Doradobet: gana Boca (1,28), empate (5,33), gana O'Higgins (12,00).
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