El Perú ha sido elegido como el mejor destino culinario del mundo en los premios World Travel Awards. | Foto: composición LR/Perú Travel/World Travel Awards

La gastronomía peruana vuelve a posicionarse entre las mejores del mundo, luego de ser reconocida como el mejor destino culinario global en los World Travel Awards 2025 (WTA). En ese contexto, durante el proceso de elección, la frase ‘Perú es clave’ cobró fuerza en distintos espacios gastronómicos. Hoy, esta expresión se reafirma como símbolo del nuevo triunfo y del impacto del país en la escena culinaria internacional.

El anuncio de la WTA sobre Perú como mejor destino culinario del mundo. Foto: World Travel Awards

El reconocimiento internacional que se ha ganado la comida peruana como destino culinario

La distinción obtenida por la gastronomía peruana se debe a la presencia de ingredientes andinos, amazónicos y costeños, los cuales reflejan la diversidad del país. Esta riqueza cultural y culinaria fue clave para que la nominación se convirtiera en un triunfo, al obtener el reconocimiento como el ‘Mejor destino culinario del mundo 2025’ (World’s Leading Culinary Destination 2025).

El mensaje oficial destacó que cada plato representa una experiencia cultural y sensorial única, idea que resume el espíritu del galardón. El jurado valoró no solo el sabor o la presentación, sino también todo el entorno que rodea a la cocina peruana. De este modo, el reconocimiento puso en valor una gastronomía profundamente ligada al día a día de su gente y a su conexión auténtica con el territorio.

La importancia de la gastronomía peruana en el mundo culinario

Ciudades como Lima, Arequipa, Cusco y Chiclayo figuran entre los principales destinos para disfrutar la diversidad gastronómica del país. Su relevancia fue determinante en la elección del Perú como el ‘mejor destino culinario del mundo’ por los World Travel Awards (WTA).

A lo largo del 2025, la cocina peruana estuvo presente en organismos y eventos internacionales con el propósito de que el público extranjero disfrute sus principales sabores y conozca las historias que acompañan cada preparación.