HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Nuevo carné de extranjería electrónico en Perú: cómo tramitarlo, requisitos y quiénes pueden obtenerlo

Se prevé la emisión de 250.000 carnés electrónicos, los cuales contendrán un chip con información personal y biométrica del titular. La medida busca facilitar el acceso a servicios esenciales como educación y salud a los menores residentes.

El nuevo carné contará con un chip que almacena información biométrica, garantizando alta seguridad y protección contra falsificaciones.
El nuevo carné contará con un chip que almacena información biométrica, garantizando alta seguridad y protección contra falsificaciones. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Superintendencia Nacional de Migraciones puso en marcha un plan piloto para la emisión del nuevo carné de extranjería electrónico en Perú, un documento que incorpora tecnología de alta seguridad para reforzar la identificación de ciudadanos extranjeros y fortalecer el control migratorio. En esta primera etapa, la medida estará dirigida exclusivamente a niños, niñas y adolescentes extranjeros residentes en el país.

Como parte de esta implementación, Migraciones prevé emitir 250.000 carnés electrónicos. El nuevo documento contará con un chip que almacenará información personal y biométrica del titular, además de otros elementos de seguridad similares a los utilizados en el pasaporte electrónico. La entidad también precisó que los costos del trámite no sufrirán modificaciones y que, por ahora, el procedimiento estará disponible únicamente en dos sedes de Lima.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Docente fallece dentro del campus de la UNFV: universidad habría suspendido clases tras hecho

lr.pe

Cómo tramitar el nuevo carné de extranjería electrónico: requisitos, costo y paso a paso

La emisión del nuevo carné electrónico podrá realizarse únicamente en la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco, ubicada en el Jockey Plaza, y en el MAC Lima Sur, en Open Plaza Atocongo, mientras se desarrolla el plan piloto.

Para obtener el documento, los solicitantes deberán completar el siguiente procedimiento:

  • Acudir a una de las dos sedes habilitadas por Migraciones.
  • Presentar la partida de nacimiento del menor extranjero.
  • Realizar el pago correspondiente mediante Yape, POS, Págalo.pe o en una agencia del Banco de la Nación.
  • Completar el proceso de enrolamiento con el registro de los datos personales y biométricos.
  • Esperar la emisión del carné, cuya entrega está prevista en un plazo aproximado de dos meses.

Migraciones indicó que el documento tendrá una vigencia de hasta un año. Asimismo, informó que los costos para la inscripción, emisión, renovación, prórroga o duplicado del carné de extranjería continúan siendo los mismos establecidos actualmente para estos trámites.

PUEDES VER: Los Olivos: enorme incendio consume fábrica de cosméticos cerca de la Universidad César Vallejo

lr.pe

Qué cambia con el nuevo carné de extranjería electrónico y quiénes accederán en la primera etapa

La principal novedad del nuevo carné de extranjería es la incorporación de un chip de alta seguridad que almacenará la información personal y biométrica del titular. Además, incluirá cintas y otros elementos de protección que no posee el modelo anterior, lo que permitirá reforzar la autenticación de identidad y reducir significativamente el riesgo de falsificación.

Durante la presentación del plan piloto, el superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, explicó que la tecnología utilizada para emitir estos documentos responde a altos estándares de seguridad. Según detalló, los equipos e impresoras especializados buscan garantizar una mayor protección frente a intentos de adulteración del documento.

En esta primera fase, el nuevo carné electrónico estará destinado únicamente a menores extranjeros. La entidad señaló que esta medida facilitará su acceso a servicios como educación y salud durante la vigencia del documento, además de contribuir a la incorporación de sus padres al sistema migratorio para promover su regularización.

Migraciones añadió que este proceso también puede favorecer el acceso de los padres a empleos formales con los derechos laborales correspondientes. Mientras tanto, los ciudadanos extranjeros mayores de edad continuarán utilizando el carné de extranjería vigente hasta que la implementación del nuevo documento se amplíe a ese grupo de usuarios.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Pasaporte sin cita en Perú: así puedes obtenerlo el mismo día y evitar largas colas en Migraciones

Pasaporte sin cita en Perú: así puedes obtenerlo el mismo día y evitar largas colas en Migraciones

LEER MÁS
Trámite de pasaporte no requiere fotocopias ni fotografías físicas, según Migraciones: “No se dejen engañar”

Trámite de pasaporte no requiere fotocopias ni fotografías físicas, según Migraciones: “No se dejen engañar”

LEER MÁS
Largas colas por trámite presencial y sin citas en Migraciones: ciudadanos esperan horas para obtener pasaportes

Largas colas por trámite presencial y sin citas en Migraciones: ciudadanos esperan horas para obtener pasaportes

LEER MÁS
Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias 2026: conciertos, danzas, concursos y actividades culturales para disfrutar sin gastar

Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias 2026: conciertos, danzas, concursos y actividades culturales para disfrutar sin gastar

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Docente fallece dentro del campus de la UNFV: universidad habría suspendido clases tras hecho

Docente fallece dentro del campus de la UNFV: universidad habría suspendido clases tras hecho

LEER MÁS
Incendio en Los Olivos: alertan que extinción del fuego en fábrica de cosméticos se extendería hasta 3 días

Incendio en Los Olivos: alertan que extinción del fuego en fábrica de cosméticos se extendería hasta 3 días

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,0 remeció Huaura esta mañana, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,0 remeció Huaura esta mañana, según IGP

LEER MÁS
Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

LEER MÁS
Más de 11 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 22 al 25 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 11 distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz por hasta 12 horas del 22 al 25 de julio: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Incendio en La Victoria deja 10 fallecidos, entre ellos cinco menores: investigan posible extorsión

Incendio en La Victoria deja 10 fallecidos, entre ellos cinco menores: investigan posible extorsión

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025