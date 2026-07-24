Nuevo carné de extranjería electrónico en Perú: cómo tramitarlo, requisitos y quiénes pueden obtenerlo

El nuevo carné contará con un chip que almacena información biométrica, garantizando alta seguridad y protección contra falsificaciones. | Foto: composición LR

El nuevo carné contará con un chip que almacena información biométrica, garantizando alta seguridad y protección contra falsificaciones. | Foto: composición LR

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La Superintendencia Nacional de Migraciones puso en marcha un plan piloto para la emisión del nuevo carné de extranjería electrónico en Perú, un documento que incorpora tecnología de alta seguridad para reforzar la identificación de ciudadanos extranjeros y fortalecer el control migratorio. En esta primera etapa, la medida estará dirigida exclusivamente a niños, niñas y adolescentes extranjeros residentes en el país.

Como parte de esta implementación, Migraciones prevé emitir 250.000 carnés electrónicos. El nuevo documento contará con un chip que almacenará información personal y biométrica del titular, además de otros elementos de seguridad similares a los utilizados en el pasaporte electrónico. La entidad también precisó que los costos del trámite no sufrirán modificaciones y que, por ahora, el procedimiento estará disponible únicamente en dos sedes de Lima.

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Cómo tramitar el nuevo carné de extranjería electrónico: requisitos, costo y paso a paso

La emisión del nuevo carné electrónico podrá realizarse únicamente en la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco, ubicada en el Jockey Plaza, y en el MAC Lima Sur, en Open Plaza Atocongo, mientras se desarrolla el plan piloto.

Para obtener el documento, los solicitantes deberán completar el siguiente procedimiento:

Acudir a una de las dos sedes habilitadas por Migraciones.

Presentar la partida de nacimiento del menor extranjero.

Realizar el pago correspondiente mediante Yape, POS, Págalo.pe o en una agencia del Banco de la Nación.

Completar el proceso de enrolamiento con el registro de los datos personales y biométricos.

Esperar la emisión del carné, cuya entrega está prevista en un plazo aproximado de dos meses.

Migraciones indicó que el documento tendrá una vigencia de hasta un año. Asimismo, informó que los costos para la inscripción, emisión, renovación, prórroga o duplicado del carné de extranjería continúan siendo los mismos establecidos actualmente para estos trámites.

Qué cambia con el nuevo carné de extranjería electrónico y quiénes accederán en la primera etapa

La principal novedad del nuevo carné de extranjería es la incorporación de un chip de alta seguridad que almacenará la información personal y biométrica del titular. Además, incluirá cintas y otros elementos de protección que no posee el modelo anterior, lo que permitirá reforzar la autenticación de identidad y reducir significativamente el riesgo de falsificación.

Durante la presentación del plan piloto, el superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, explicó que la tecnología utilizada para emitir estos documentos responde a altos estándares de seguridad. Según detalló, los equipos e impresoras especializados buscan garantizar una mayor protección frente a intentos de adulteración del documento.

En esta primera fase, el nuevo carné electrónico estará destinado únicamente a menores extranjeros. La entidad señaló que esta medida facilitará su acceso a servicios como educación y salud durante la vigencia del documento, además de contribuir a la incorporación de sus padres al sistema migratorio para promover su regularización.

Migraciones añadió que este proceso también puede favorecer el acceso de los padres a empleos formales con los derechos laborales correspondientes. Mientras tanto, los ciudadanos extranjeros mayores de edad continuarán utilizando el carné de extranjería vigente hasta que la implementación del nuevo documento se amplíe a ese grupo de usuarios.