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Oleajes anómalos generan enorme forado en el malecón de San Bartolo y aceleran obras de emergencia

La Municipalidad de San Bartolo declaró el área en estado de urgencia, mientras evalúa el socavamiento de 105 a 120 metros en la pista del malecón Rivera Norte Baja.

Vecinos alertan sobre deterioro en el malecón de San Bartolo
Vecinos alertan sobre deterioro en el malecón de San Bartolo | Foto: Captura Latina
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Los oleajes anómalos que han golpeado la costa durante los últimos años provocaron un grave deterioro en el malecón de San Bartolo y originaron un enorme forado en la pista del malecón Rivera Norte Baja. Ante el riesgo para vecinos y conductores, la Municipalidad Distrital de San Bartolo dispuso el cierre temporal del acceso vehicular a la Playa Norte mientras ejecuta trabajos de emergencia en la zona.

La comuna informó que la restricción entró en vigencia el miércoles 3 de junio a las 5.00 a. m. y se mantendrá hasta que concluyan las labores de recuperación. Además, el Concejo Municipal declaró el área en estado de urgencia para agilizar las intervenciones y salvaguardar la seguridad de la población.

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Según explicó el ingeniero a cargo de la evaluación, de 105 a 120 metros del tramo afectado presentan socavación debajo de la superficie. Detalló que el mar erosionó progresivamente el terreno y que será necesario reforzar el muro de contención. Agregó que esperan una disminución de los oleajes para iniciar las obras principales y estimó que los trabajos culminarán durante los primeros días de julio.

Vecinos alertan sobre el avance de la erosión

Los residentes señalaron que el problema se agravó con el paso de los años debido al incremento de los maretazos. Incluso, aseguraron que parte de la capa asfáltica colapsó el último domingo.

"Esto viene creciendo conforme van llegando las mareas. Ahorita, en invierno, suele subir la marea y llegan los maretazos", advirtió una vecina a Latina.

Los habitantes de la zona también expresaron su preocupación por las dificultades que genera el cierre de la vía. Indicaron que actualmente no pueden ingresar camiones recolectores de residuos y que una ambulancia tendría problemas para acceder en caso de una emergencia.

Para acelerar la recuperación del sector, el Ministerio de Vivienda proporcionará maquinaria pesada durante un mes para mover piedras en los sectores norte y sur. La intervención también contará con apoyo de empresas privadas con el objetivo de reforzar la protección costera y restablecer las condiciones de seguridad en el distrito.

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