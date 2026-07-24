Ministerio de Cultura reconoce la trayectoria de Mabela Martínez Woodman por su aporte a la música y la cultura

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La conductora y promotora de espectáculos Mabela Martínez Woodman será reconocida por el Ministerio de Cultura por su destacada trayectoria construida a lo largo de más de cuatro décadas de dedicación constante a la difusión musical, la gestión cultural y la producción artística. Una labor que mantiene plena vigencia y que continúa proyectándose a través de nuevas iniciativas, como la celebración de los 30 años de Sonidos del Mundo con 'Maestra Salsa', su más reciente producción escénica, que se presentará los días 22 y 23 de agosto en el Gran Teatro Nacional.

Con una trayectoria de 46 años de trabajo ininterrumpido en la radio, Martínez Woodman ha dedicado su carrera a acercar al público peruano a la riqueza y diversidad de las expresiones musicales del Perú y del mundo.

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La incansable labor de Martínez Woodman

Entre sus iniciativas más representativas destaca Sonidos del Mundo, programa que este año conmemora 30 años de presencia en la radio y 28 en la televisión. A lo largo de estas tres décadas, el espacio se ha consolidado como un referente de la difusión musical en el país, presentando artistas, géneros y tradiciones provenientes de los cinco continentes.

Actualmente, Mabela continúa al frente de Sonidos del Mundo en Radio Filarmonía 102.7 FM y TV Perú, promoviendo una propuesta orientada a la difusión de música de calidad, la investigación sonora, la formación de nuevas audiencias y la promoción de artistas peruanos e internacionales.

De manera paralela, ha desarrollado una destacada labor como gestora cultural y productora de espectáculos, haciendo posible la llegada al Perú de reconocidos artistas internacionales como Jorge Drexler, María Rita, Soledad Pastorutti, Ivan Lins, Pedro Guerra y Kevin Johansen, entre muchos otros. Asimismo, ha impulsado exitosas producciones nacionales, entre ellas Tenores y A cuatro Voces, consolidándose como una de las principales promotoras de este tipo de propuestas artísticas en el país.

Su aporte ha sido reconocido con importantes distinciones, entre las que figuran el galardón 'El Mejor de los Mejores', otorgado por APDAYC. También recibió en dos oportunidades una nominación al Latin Grammy, en la categoría Grabación del Año, por la coproducción, junto con Susana Roca Rey, del álbum 'A Chabuca'.