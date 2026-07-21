Desde su natal Junín, Tejeda recorrió zonas afectadas, solicitando atención urgente para quienes perdieron viviendas y pertenencias en el movimiento telúrico. | Foto: Latina/Andina/Composición LR

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La atleta peruana Gladys Tejeda hizo un llamado a las autoridades y a las empresas privadas para que refuercen la ayuda destinada a las familias afectadas por el fuerte sismo que sacudió Junín la noche del sábado 18 de julio. Desde su natal Junín, la deportista recorrió las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico y pidió atender con urgencia a los damnificados.

Durante una entrevista con Latina Noticias, Tejeda señaló que varias familias atraviesan una situación crítica debido a los daños ocasionados por el sismo. Además de solicitar apoyo para quienes perdieron sus viviendas y pertenencias, también expresó su preocupación por los robos que, según indicó, se vienen registrando en inmuebles afectados por la emergencia.

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"Hay personas que lo han perdido todo": el llamado de Gladys Tejeda para asistir a las familias afectadas

Gladys Tejeda explicó que llegó a la localidad de Pumpunya para acompañar a los vecinos y conocer de cerca la magnitud de los daños ocasionados por el sismo. En ese contexto, afirmó que existen familias que perdieron prácticamente todas sus pertenencias, por lo que consideró necesario que reciban ayuda lo antes posible.

La atleta pidió que tanto las autoridades como las empresas privadas sumen esfuerzos para llevar asistencia a los damnificados. Según manifestó, la prioridad es atender a quienes permanecen en condiciones de vulnerabilidad y requieren apoyo para afrontar las consecuencias que dejó el movimiento sísmico.

Robos en viviendas dañadas aumentan la preocupación tras la emergencia

Además de los daños materiales, Gladys Tejeda advirtió sobre otro problema que afecta a los vecinos de las zonas impactadas por el sismo. De acuerdo con su testimonio, algunas personas estarían aprovechando la situación para ingresar a viviendas que quedaron dañadas y sustraer pertenencias de sus propietarios.

La deportista expresó su preocupación por esta situación e instó a que se adopten medidas para proteger a las familias afectadas y sus bienes. Mientras continúan las labores de atención a los damnificados, la inseguridad se suma a las dificultades que enfrentan quienes buscan recuperarse de la emergencia ocurrida en Junín.