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Cienciano vs Lanús EN VIVO: hora y canal del partido por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026

El partido por los 16avos de final de la Copa Sudamericana entre Cienciano y Lanús se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez, ubicado en Argentina.

Cienciano y Lanús se enfrentan en la Copa Sudamericana 2026. Foto: Liga 1/Sudamericana/composición LR
Cienciano y Lanús se enfrentan en la Copa Sudamericana 2026. Foto: Liga 1/Sudamericana/composición LR
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Cienciano vs Lanús EN VIVO juegan este miércoles 22 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana 2026. El partido se disputará en el estadio Ciudad de Lanús, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El 'Papá' quiere continuar con su camino en el torneo internacional. Luego de haber quedado en el segundo lugar del Grupo B, Cienciano afrontará los playoffs de clasificación ante Lanús. Por su parte, el conjunto argentino culminó en el tercer puesto de su grupo en la Copa Libertadores, lo cual le dio el pase para jugar esta llave ante los cusqueños.

PUEDES VER: Alianza Lima hizo oficial la salida de Guillermo Viscarra en pleno Torneo Clausura 2026: "Gracias por todo, 'Billy'"

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¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús?

Los equipos de Cienciano y Lanús se verán las caras por los 16avos de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 22 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (jueves 23/07)

¿En qué estadio juegan Cienciano vs Lanús?

Cienciano y Lanús disputarán este encuentro por Copa Sudamericana en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 47.000 espectadores.

¿Dónde ver Cienciano vs Lanús?

El partido entre Cienciano y Lanús, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano.

PUEDES VER: Comisión Disciplinaria sanciona con un año de suspensión a Horacio Melgarejo tras polémicos comentarios sobre la Copa de la Liga

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Pronóstico de Cienciano vs Lanús

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Lanús sobre Cienciano.

  • Betsson: gana Cienciano (9,80), empate (4,25), gana Lanús (1,34)
  • Betano: gana Cienciano (9,25), empate (5,00), gana Lanús (1,35)
  • Bet365: gana Cienciano (9,00), empate (5,50), gana Lanús (1,30)
  • 1XBet: gana Cienciano (9,10), empate (5,64), gana Lanús (1,36)
  • Caliente: gana Cienciano (10,50), empate (5,20), gana Lanús (1,33)
  • Doradobet: gana Cienciano (9,00), empate (5,33), gana Lanús (1,33).

Últimos partidos de Cienciano

  • Cienciano 1-3 Melgar | 17.07.26
  • Cienciano 2-3 ADT | 10.07.26
  • Cusco 1-2 Cienciano | 28.06.26
  • Cienciano 2-1 Deportivo Garcilaso | 21.06.26
  • Binacional 0-2 Cienciano | 13.06.26

Últimos partidos de Lanús

  • Instituto 2-1 Lanús | 30.05.26
  • Lanús 1-0 Mirassol | 26.05.26
  • LDU 2-0 Lanús | 20.05.26
  • Argentinos Jrs. 2-0 Lanús | 9.05.26
  • Always Ready 4-0 Lanús | 5.05.26
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