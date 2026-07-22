Cienciano vs Lanús EN VIVO: hora y canal del partido por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026

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Cienciano vs Lanús EN VIVO juegan este miércoles 22 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana 2026. El partido se disputará en el estadio Ciudad de Lanús, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El 'Papá' quiere continuar con su camino en el torneo internacional. Luego de haber quedado en el segundo lugar del Grupo B, Cienciano afrontará los playoffs de clasificación ante Lanús. Por su parte, el conjunto argentino culminó en el tercer puesto de su grupo en la Copa Libertadores, lo cual le dio el pase para jugar esta llave ante los cusqueños.

¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús?

Los equipos de Cienciano y Lanús se verán las caras por los 16avos de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 22 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 23/07)

¿En qué estadio juegan Cienciano vs Lanús?

Cienciano y Lanús disputarán este encuentro por Copa Sudamericana en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 47.000 espectadores.

¿Dónde ver Cienciano vs Lanús?

El partido entre Cienciano y Lanús, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano.

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Pronóstico de Cienciano vs Lanús

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Lanús sobre Cienciano.

Betsson: gana Cienciano (9,80), empate (4,25), gana Lanús (1,34)

Betano: gana Cienciano (9,25), empate (5,00), gana Lanús (1,35)

Bet365: gana Cienciano (9,00), empate (5,50), gana Lanús (1,30)

1XBet: gana Cienciano (9,10), empate (5,64), gana Lanús (1,36)

Caliente: gana Cienciano (10,50), empate (5,20), gana Lanús (1,33)

Doradobet: gana Cienciano (9,00), empate (5,33), gana Lanús (1,33).

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