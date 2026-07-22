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Fujimorismo exige al presidente José María Balcázar concluir su mandato este lunes 26 de julio

El Congreso de la República notificó al mandatario que su periodo constitucional concluye el próximo domingo y fijó la ceremonia de entrega de la banda presidencial para el lunes 27 de julio.

Fujimorismo exige a Balcázar entregar la banda antes del 28 de julio. Foto: composición LR
Fujimorismo exige a Balcázar entregar la banda antes del 28 de julio. Foto: composición LR
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Fernando Rspogliosi, presidente del Congreso, envió un oficio a José María Balcázar exigiendo que concluya su mandato este lunes 26 de julio.

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Balcázar estará hasta el 26 de julio en Palacio de Gobierno

Balcázar estará hasta el 26 de julio en Palacio de Gobierno.

El titular del Legislativo precisó que Balcázar será recibido por la Presidencia del Congreso el 27 de julio a las 9:00 a.m., fecha en la que deberá proceder con la entrega de la banda presidencial. El oficio ingresó a Palacio de Gobierno este 22 de julio, según el sello de recepción del Despacho Presidencial.

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