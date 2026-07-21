Lomas Plaza, el primer centro comercial del Rímac se inaugura este 22 de julio | Foto: Perú Retail

Lomas Plaza, el primer centro comercial del Rímac se inaugura este 22 de julio | Foto: Perú Retail

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El primer centro comercial en el Rímac ya es una realidad. La inmobiliaria Besco anunció que este miércoles 22 de julio entrará en funcionamiento Lomas Plaza, un nuevo strip center ubicado en el distrito rimense. El establecimiento tendrá como principales operadores a un supermercado Metro y al gimnasio Smart Fit, entre otros negocios.

El nuevo recinto forma parte del proyecto urbano Lomas del Rímac y busca atender la demanda comercial de una zona que, hasta ahora, no contaba con un espacio de estas características. Además, complementa la oferta residencial que la inmobiliaria desarrolla desde hace varios años en esta jurisdicción limeña.

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Lomas Plaza: extensión, negocios y más sobre el primer centro comercial del Rímac

El establecimiento iniciará actividades con cerca de 6.000 metros cuadrados de área arrendable y una ocupación comercial superior al 75%. La empresa aspira a aumentar este porcentaje durante su primer año de funcionamiento sumando a nuevos negocios que completen la propuesta del centro comercial.

Los principales operadores de Lomas Plaza son un supermercado Metro y el gimnasio Smart Fit, que concentran alrededor de la mitad del área disponible del proyecto. El espacio restante será destinado a diferentes negocios, entre ellos una farmacia, una pollería, una cafetería de bebidas y otros servicios para diversificar la oferta a los clientes.

El centro comercial del Rímac se integra a un proyecto urbano, pero captará otros públicos

Según la compañía, Lomas Plaza se integra a un proyecto de uso mixto que combina una zona comercial de dos niveles y un sótano con Lomas Residencial, un edificio de 144 departamentos. La incorporación del componente comercial contribuyó al avance en la venta de viviendas, una iniciativa que demandó una inversión de S/80 millones.

El nuevo centro comercial no solo atenderá la demanda de los residentes del desarrollo inmobiliario y de vecinos del Rímac, sino que buscará captar público de zonas cercanas como Cercado de Lima, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. Para ello, contará con accesos mediante la avenida Alcázar, la ciclovía que conecta con las avenidas Wilson y Tacna, y la llegada del Corredor Azul hasta el recinto.

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