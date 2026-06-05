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Aparatoso accidente en Surco: camioneta impacta contra poste y estructura cae sobre otro vehículo

El choque provocó que el poste cayera sobre otra unidad, pero no se reportaron heridos graves, a pesar de los daños. La Brigada de Rescate de la municipalidad acudió al lugar.

Una de las unidades implicadas pertenece a la empresa Grupo Milpa S.A.C.
Una de las unidades implicadas pertenece a la empresa Grupo Milpa S.A.C. | Composición LR | La República
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Un accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes 5 de junio a la altura del cruce de las avenidas El Derby y La Encalada en Santiago de Surco.

De acuerdo con las imágenes, una camioneta de placa CMF-266 impactó contra un poste de alumbrado público, que terminó cayendo sobre otra unidad de placa BXK174. No se reportaron heridos de gravedad, pese a la magnitud de los daños causados por el siniestro.

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Diligencias tras siniestro en Surco

El hecho movilizó a miembros de la Brigada de Rescate de la Municipalidad de Santiago de Surco, quienes auxiliaron a los ocupantes de ambos vehículos.

No se reportaron heridos de gravedad en el accidente que involucró dos camionetas.

No se reportaron heridos de gravedad en el accidente que involucró dos camionetas.

Se conoció que una de las unidades implicadas es propiedad de la empresa Grupo Milpa S.A.C. Al respecto, las autoridades analizarán las cámaras de seguridad para determinar las responsabilidades y las circunstancias del choque.

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