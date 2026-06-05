Aparatoso accidente en Surco: camioneta impacta contra poste y estructura cae sobre otro vehículo
El choque provocó que el poste cayera sobre otra unidad, pero no se reportaron heridos graves, a pesar de los daños. La Brigada de Rescate de la municipalidad acudió al lugar.
- Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas
- Jueza fue hasta la casa de una mujer de 94 años y consiguió que sus ocho hijos le paguen una pensión
Un accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes 5 de junio a la altura del cruce de las avenidas El Derby y La Encalada en Santiago de Surco.
De acuerdo con las imágenes, una camioneta de placa CMF-266 impactó contra un poste de alumbrado público, que terminó cayendo sobre otra unidad de placa BXK174. No se reportaron heridos de gravedad, pese a la magnitud de los daños causados por el siniestro.
TE RECOMENDAMOS
KENJI LANZA INDIRECTA, VARGAS LLOSA TOMA POSICIÓN Y KEIKO PRESENTA A SU HIJA EN MITÍN | ARDE TROYA
PUEDES VER: Indecopi ratifica multa de más de S/2.4 millones a empresa de transporte por accidente que dejó seis fallecidos en Cusco
Diligencias tras siniestro en Surco
El hecho movilizó a miembros de la Brigada de Rescate de la Municipalidad de Santiago de Surco, quienes auxiliaron a los ocupantes de ambos vehículos.
No se reportaron heridos de gravedad en el accidente que involucró dos camionetas.
Se conoció que una de las unidades implicadas es propiedad de la empresa Grupo Milpa S.A.C. Al respecto, las autoridades analizarán las cámaras de seguridad para determinar las responsabilidades y las circunstancias del choque.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.