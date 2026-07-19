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Hasta 11 horas sin luz: estos distritos del norte y sur del país tendrán cortes programados este 19 y 20 de julio

Las interrupciones serán temporales y afectarán zonas específicas en horarios establecidos. Se recomienda a los usuarios revisar el cronograma oficial para prevenir inconvenientes.

Las empresas aseguran que estas acciones buscan mejorar la infraestructura eléctrica para ofrecer un servicio más confiable. Se aconseja cargar dispositivos y desconectar equipos sensibles.
Las empresas aseguran que estas acciones buscan mejorar la infraestructura eléctrica para ofrecer un servicio más confiable. Se aconseja cargar dispositivos y desconectar equipos sensibles. | Foto: Andina/Composición LR
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Diversos sectores de La Libertad, Cajamarca y Arequipa permanecerán sin servicio eléctrico entre el 19 y el 20 de julio, según informaron las empresas distribuidoras Hidrandina y Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL). La suspensión será temporal y responderá a trabajos programados de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

Las interrupciones no afectarán a todas las ciudades, sino a zonas específicas y en horarios previamente establecidos. Por ello, las empresas recomendaron a los usuarios revisar el cronograma oficial para tomar previsiones, especialmente si realizan trabajo remoto o dependen de equipos eléctricos durante esos días.

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¿Qué distritos tendrán corte de luz el 19 y 20 de julio? Revisa el cronograma por regiones

Domingo 19 de julio

Arequipa (SEAL)

  • Distrito de Arequipa
  • Zona: Centro Histórico.
  • Horario: De 6:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Motivo: Trabajos en el circuito La Marina (REC-200529).
  • Distritos afectados
  • Atico.
  • Mariano Nicolás Valcárcel.
  • Ocoña.
  • Río Grande.
  • Yanaquihua.
  • Horario: De 6:00 a. m. a 1:00 p. m. en los sectores programados por la empresa.

La Libertad (Hidrandina)

  • Distrito de Moche
  • Horario: De 7:00 a. m. a 6:00 p. m. (hasta 11 horas).
  • Sectores comprendidos:
  • Parque Industrial Sur.
  • Huaca del Sol y la Luna.
  • Campiña de Moche.
  • Residencial Las Palmeras.
  • AA. HH. El Palmo.
  • Av. La Marina.
  • Sector Ex Fondo Larrea.
  • Barrio Puente Moche.
  • Conjunto Habitacional Curva del Sol.
  • Centros poblados Santa Lucía y San Jorge.
  • Barrio Nuevo.
  • Sector La Barranca.
  • Las Torres de San Borja.
  • Av. Las Américas.
  • Pueblo Moche.

Cajamarca (Hidrandina)

  • La empresa informó que también ejecutará cortes programados en distintos sectores de la región durante el domingo 19 de julio, conforme al cronograma difundido en sus canales oficiales.

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¿Por qué habrá suspensión del servicio eléctrico y qué recomiendan las empresas distribuidoras?

Lunes 20 de julio

La Libertad (Hidrandina)

  • Provincia de Trujillo
  • Urbanización: San Andrés I Etapa.
  • Horario: De 9:00 a. m. a 10:30 a. m.
  • Vías afectadas:
  • Av. España (cuadras 1 y 27).
  • Av. Larco (cuadra 1).
  • Jr. Francisco Luna (cuadra 1).
  • Jr. Colombia (cuadra 1).
  • Jr. San Andrés (cuadra 2).
  • Av. Argentina (cuadra 1).

Las empresas indicaron que estas interrupciones forman parte de trabajos de mantenimiento preventivo destinados a mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio más confiable. Asimismo, recomendaron cargar con anticipación celulares, laptops y otros dispositivos, además de desconectar equipos electrónicos sensibles antes del restablecimiento del suministro para evitar posibles daños por variaciones de voltaje.

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