Hasta 11 horas sin luz: estos distritos del norte y sur del país tendrán cortes programados este 19 y 20 de julio
Las interrupciones serán temporales y afectarán zonas específicas en horarios establecidos. Se recomienda a los usuarios revisar el cronograma oficial para prevenir inconvenientes.
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Diversos sectores de La Libertad, Cajamarca y Arequipa permanecerán sin servicio eléctrico entre el 19 y el 20 de julio, según informaron las empresas distribuidoras Hidrandina y Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL). La suspensión será temporal y responderá a trabajos programados de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.
Las interrupciones no afectarán a todas las ciudades, sino a zonas específicas y en horarios previamente establecidos. Por ello, las empresas recomendaron a los usuarios revisar el cronograma oficial para tomar previsiones, especialmente si realizan trabajo remoto o dependen de equipos eléctricos durante esos días.
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¿Qué distritos tendrán corte de luz el 19 y 20 de julio? Revisa el cronograma por regiones
Domingo 19 de julio
Arequipa (SEAL)
- Distrito de Arequipa
- Zona: Centro Histórico.
- Horario: De 6:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Motivo: Trabajos en el circuito La Marina (REC-200529).
- Distritos afectados
- Atico.
- Mariano Nicolás Valcárcel.
- Ocoña.
- Río Grande.
- Yanaquihua.
- Horario: De 6:00 a. m. a 1:00 p. m. en los sectores programados por la empresa.
La Libertad (Hidrandina)
- Distrito de Moche
- Horario: De 7:00 a. m. a 6:00 p. m. (hasta 11 horas).
- Sectores comprendidos:
- Parque Industrial Sur.
- Huaca del Sol y la Luna.
- Campiña de Moche.
- Residencial Las Palmeras.
- AA. HH. El Palmo.
- Av. La Marina.
- Sector Ex Fondo Larrea.
- Barrio Puente Moche.
- Conjunto Habitacional Curva del Sol.
- Centros poblados Santa Lucía y San Jorge.
- Barrio Nuevo.
- Sector La Barranca.
- Las Torres de San Borja.
- Av. Las Américas.
- Pueblo Moche.
Cajamarca (Hidrandina)
- La empresa informó que también ejecutará cortes programados en distintos sectores de la región durante el domingo 19 de julio, conforme al cronograma difundido en sus canales oficiales.
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¿Por qué habrá suspensión del servicio eléctrico y qué recomiendan las empresas distribuidoras?
Lunes 20 de julio
La Libertad (Hidrandina)
- Provincia de Trujillo
- Urbanización: San Andrés I Etapa.
- Horario: De 9:00 a. m. a 10:30 a. m.
- Vías afectadas:
- Av. España (cuadras 1 y 27).
- Av. Larco (cuadra 1).
- Jr. Francisco Luna (cuadra 1).
- Jr. Colombia (cuadra 1).
- Jr. San Andrés (cuadra 2).
- Av. Argentina (cuadra 1).
Las empresas indicaron que estas interrupciones forman parte de trabajos de mantenimiento preventivo destinados a mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio más confiable. Asimismo, recomendaron cargar con anticipación celulares, laptops y otros dispositivos, además de desconectar equipos electrónicos sensibles antes del restablecimiento del suministro para evitar posibles daños por variaciones de voltaje.