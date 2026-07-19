Hasta 11 horas sin luz: estos distritos del norte y sur del país tendrán cortes programados este 19 y 20 de julio

Las empresas aseguran que estas acciones buscan mejorar la infraestructura eléctrica para ofrecer un servicio más confiable. Se aconseja cargar dispositivos y desconectar equipos sensibles. | Foto: Andina/Composición LR

Las empresas aseguran que estas acciones buscan mejorar la infraestructura eléctrica para ofrecer un servicio más confiable. Se aconseja cargar dispositivos y desconectar equipos sensibles. | Foto: Andina/Composición LR

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Diversos sectores de La Libertad, Cajamarca y Arequipa permanecerán sin servicio eléctrico entre el 19 y el 20 de julio, según informaron las empresas distribuidoras Hidrandina y Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL). La suspensión será temporal y responderá a trabajos programados de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

Las interrupciones no afectarán a todas las ciudades, sino a zonas específicas y en horarios previamente establecidos. Por ello, las empresas recomendaron a los usuarios revisar el cronograma oficial para tomar previsiones, especialmente si realizan trabajo remoto o dependen de equipos eléctricos durante esos días.

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¿Qué distritos tendrán corte de luz el 19 y 20 de julio? Revisa el cronograma por regiones

Domingo 19 de julio

Arequipa (SEAL)

Distrito de Arequipa

Zona: Centro Histórico.

Centro Histórico. Horario: De 6:00 a. m. a 1:00 p. m.

De Motivo: Trabajos en el circuito La Marina (REC-200529).

Trabajos en el circuito La Marina (REC-200529). Distritos afectados

Atico.

Mariano Nicolás Valcárcel.

Ocoña.

Río Grande.

Yanaquihua.

Horario: De 6:00 a. m. a 1:00 p. m. en los sectores programados por la empresa.

La Libertad (Hidrandina)

Distrito de Moche

Horario: De 7:00 a. m. a 6:00 p. m. (hasta 11 horas).

De (hasta 11 horas). Sectores comprendidos:

Parque Industrial Sur.

Huaca del Sol y la Luna.

Campiña de Moche.

Residencial Las Palmeras.

AA. HH. El Palmo.

Av. La Marina.

Sector Ex Fondo Larrea.

Barrio Puente Moche.

Conjunto Habitacional Curva del Sol.

Centros poblados Santa Lucía y San Jorge.

Barrio Nuevo.

Sector La Barranca.

Las Torres de San Borja.

Av. Las Américas.

Pueblo Moche.

Cajamarca (Hidrandina)

La empresa informó que también ejecutará cortes programados en distintos sectores de la región durante el domingo 19 de julio, conforme al cronograma difundido en sus canales oficiales.

¿Por qué habrá suspensión del servicio eléctrico y qué recomiendan las empresas distribuidoras?

Lunes 20 de julio

La Libertad (Hidrandina)

Provincia de Trujillo

Urbanización: San Andrés I Etapa.

San Andrés I Etapa. Horario: De 9:00 a. m. a 10:30 a. m.

De Vías afectadas:

Av. España (cuadras 1 y 27).

Av. Larco (cuadra 1).

Jr. Francisco Luna (cuadra 1).

Jr. Colombia (cuadra 1).

Jr. San Andrés (cuadra 2).

Av. Argentina (cuadra 1).

Las empresas indicaron que estas interrupciones forman parte de trabajos de mantenimiento preventivo destinados a mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio más confiable. Asimismo, recomendaron cargar con anticipación celulares, laptops y otros dispositivos, además de desconectar equipos electrónicos sensibles antes del restablecimiento del suministro para evitar posibles daños por variaciones de voltaje.