HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Forsyth y Perú Primero apoyan a Roberto Sánchez mientras estalla crisis en Somos Perú | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Comerciantes de mercado en Breña evalúan cerrar tras amenazas de extorsión: les exigen S/8.000 para no atacarlos

Los delincuentes de La Federación les envían videos en los que muestran sus armas y los graban en sus puestos de trabajo para presionarlos a realizar el pago. Piden la intervención urgente de la PNP y la Fiscalía.

Comerciantes son amenazados por extorsionadores en Breña
Comerciantes son amenazados por extorsionadores en Breña | Composición LR / Captura ATV
Escuchar
Resumen
Compartir

Un grupo de comerciantes del Mercado N.° 3 de Breña evalúa cerrar sus negocios tras recibir una serie de amenazas por parte de extorsionadores. Según denuncian, miembros de la agrupación delictiva La Federación les exigen desde hace cuatro meses S/8.000 para no atentar contra ellos ni sus familiares.

PUEDES VER: Mujer ambulante vendedora de golosinas murió tras ser atacada a balazos frente a Plaza Norte

lr.pe

Los amenazan con armas y videos

Según contaron los afectados a ATV Noticias, los delincuentes les escriben desde números extranjeros y los presionan a efectuar el pago solicitado. Además, los mensajes suelen ir acompañados de videos en los que muestran sus armas, como pistolas y metralletas, así como de registros en los que captan a los propios comerciantes en sus puestos de trabajo y hasta en sus viviendas.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ: TODO LO QUE DEJÓ EL DEBATE PRESIDENCIAL 2026 | ARDE TROYA

“Lleguen al diálogo, la paciencia se agota” y “alinéate con nosotros porque si no te vas a morir saliendo del mercado” son algunos de los mensajes que llegaron a través de WhatsApp a los teléfonos de los afectados. En otros videos, se aprecia a uno de los sujetos recorriendo el establecimiento y los exteriores de la vivienda de una comerciante mientras lanza una serie de amenazas desde el anonimato.

Un monto inalcanzable para comerciantes

Para los comerciantes, el dinero que exigen los extorsionadores es un monto que no pueden cubrir debido a los gastos que ya destinan a pagos municipales, impuestos y proveedores. “Es inalcanzable para los pequeños comerciantes que somos acá en el mercado y que sobrevivimos día a día con nuestras ventas”, afirmó uno de los agraviados.

Frente a esta situación, piden que la Policía Nacional (PNP) y el Ministerio Público intervengan, a fin de evitar posibles ataques con consecuencias fatales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Después de casi 4 años, reabren tramo de la av. Arica en Breña cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Después de casi 4 años, reabren tramo de la av. Arica en Breña cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

LEER MÁS
Joven pasó 19 años en UCI del INSN de Breña y conmueve al volver a casa con su familia

Joven pasó 19 años en UCI del INSN de Breña y conmueve al volver a casa con su familia

LEER MÁS
Presuntos hinchas de la "U" y Sporting Cristal protagonizan violento enfrentamiento en plena vía pública en Breña

Presuntos hinchas de la "U" y Sporting Cristal protagonizan violento enfrentamiento en plena vía pública en Breña

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno confirma cuatro días libres por las Elecciones 2026 del 7 de junio: conoce a quiénes beneficia la medida

Gobierno confirma cuatro días libres por las Elecciones 2026 del 7 de junio: conoce a quiénes beneficia la medida

LEER MÁS
Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

LEER MÁS
Nueva flota del Metropolitano avanza después de 15 años tras acuerdo entre ATU y concesionarios por adenda

Nueva flota del Metropolitano avanza después de 15 años tras acuerdo entre ATU y concesionarios por adenda

LEER MÁS
Hackean página de la Policía y ofrecen 300 mil carpetas con datos sensibles: DNI, información familiar y más en riesgo

Hackean página de la Policía y ofrecen 300 mil carpetas con datos sensibles: DNI, información familiar y más en riesgo

LEER MÁS
Tragedia en Vía Evitamiento: identifican a pareja que falleció en accidente tras perder el control de su motocicleta

Tragedia en Vía Evitamiento: identifican a pareja que falleció en accidente tras perder el control de su motocicleta

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Plasma Rico en Plaquetas + Fotoprotector + Higienización de la Piel + Loción Tónica en Stetik Laser

Stetik Laser

Plasma Rico en Plaquetas + Fotoprotector + Higienización de la Piel + Loción Tónica en Stetik Laser

PRECIO

S/ 24.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025