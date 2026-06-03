Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un grupo de comerciantes del Mercado N.° 3 de Breña evalúa cerrar sus negocios tras recibir una serie de amenazas por parte de extorsionadores. Según denuncian, miembros de la agrupación delictiva La Federación les exigen desde hace cuatro meses S/8.000 para no atentar contra ellos ni sus familiares.

PUEDES VER: Mujer ambulante vendedora de golosinas murió tras ser atacada a balazos frente a Plaza Norte

Los amenazan con armas y videos

Según contaron los afectados a ATV Noticias, los delincuentes les escriben desde números extranjeros y los presionan a efectuar el pago solicitado. Además, los mensajes suelen ir acompañados de videos en los que muestran sus armas, como pistolas y metralletas, así como de registros en los que captan a los propios comerciantes en sus puestos de trabajo y hasta en sus viviendas.

TE RECOMENDAMOS KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ: TODO LO QUE DEJÓ EL DEBATE PRESIDENCIAL 2026 | ARDE TROYA

“Lleguen al diálogo, la paciencia se agota” y “alinéate con nosotros porque si no te vas a morir saliendo del mercado” son algunos de los mensajes que llegaron a través de WhatsApp a los teléfonos de los afectados. En otros videos, se aprecia a uno de los sujetos recorriendo el establecimiento y los exteriores de la vivienda de una comerciante mientras lanza una serie de amenazas desde el anonimato.

Un monto inalcanzable para comerciantes

Para los comerciantes, el dinero que exigen los extorsionadores es un monto que no pueden cubrir debido a los gastos que ya destinan a pagos municipales, impuestos y proveedores. “Es inalcanzable para los pequeños comerciantes que somos acá en el mercado y que sobrevivimos día a día con nuestras ventas”, afirmó uno de los agraviados.

Frente a esta situación, piden que la Policía Nacional (PNP) y el Ministerio Público intervengan, a fin de evitar posibles ataques con consecuencias fatales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.