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Turista pierde brazo tras volcadura de tubular en la Huacachina: Dircetur afirma que operan ilegalmente

El accidente dejó diez personas heridas durante un paseo por las dunas de Ica. Indecopi abrió una investigación preliminar de oficio para determinar si el servicio turístico cumplía las condiciones de seguridad exigidas.

Una turista estadounidense perdió el brazo derecho tras un accidente en las dunas de Huacachina, Ica. El vehículo tubular en el que viajaba volcó, dejando a otros nueve heridos.
Una turista estadounidense perdió el brazo derecho tras un accidente en las dunas de Huacachina, Ica. El vehículo tubular en el que viajaba volcó, dejando a otros nueve heridos. | Difusión
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Una turista estadounidense perdió el brazo derecho tras la volcadura de un vehículo tubular durante un recorrido por las dunas de Huacachina, en Ica. El accidente ocurrió el sábado y dejó a otras nueve personas heridas.

Tras el siniestro, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ica afirmó que los vehículos que ofrecen estos paseos operan de manera ilegal y no cumplen con las medidas de seguridad exigidas.

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La víctima fue identificada como Sabina Yesmin Khatún, ciudadana estadounidense que sufrió una amputación del brazo debido a la gravedad de sus lesiones. Tras el accidente, fue trasladada a un establecimiento de salud, donde recibió atención de emergencia.

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¿Qué pasó en la Huacachina?

El hecho ocurrió aproximadamente a las 4.50 p. m., cuando un grupo de turistas realizaba un recorrido en uno de los dos tubulares contratados a través de la empresa Dairas Tours. De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo habría comenzado a desplazarse en zigzag y terminó dando tres vueltas de campana en un tramo aparentemente recto y plano del desierto.

Además de Khatún, otra turista estadounidense resultó herida y habría sufrido una posible fractura de peroné. También fueron afectados cinco ciudadanos franceses, así como el guía turístico y el conductor del vehículo. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Ica y a la Clínica Morales.

Investigan posible falla mecánica

Las primeras diligencias policiales apuntan a una posible falla en el sistema de dirección del tubular como una de las causas del accidente. El guía turístico Juan Carlos Tuesta Martínez declaró que el vehículo habría perdido estabilidad antes de volcarse.

La Policía Nacional intervino al conductor Julio David Morán Uchuya, quien es investigado preliminarmente por el presunto delito de lesiones culposas. El Ministerio Público también realiza diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.

La investigación deberá establecer si el vehículo presentaba desperfectos mecánicos, si contaba con las condiciones necesarias para operar y si se cumplieron los protocolos de seguridad durante el recorrido turístico.

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Dircetur: tubulares operan de manera ilegal

Tras el accidente, la Dircetur de Ica informó que los vehículos areneros que ofrecen paseos turísticos en las dunas de Huacachina operan de manera ilegal y no cumplen con las medidas de seguridad exigidas para este tipo de actividad.

El pronunciamiento volvió a poner en debate la fiscalización de los paseos en tubular, una de las principales actividades turísticas de Huacachina. Durante una cobertura televisiva también se recordó que en la zona se han registrado otros accidentes relacionados con estos vehículos.

Los tubulares utilizados para estos recorridos son vehículos modificados y, según los reportes difundidos, muchos son fabricados de manera artesanal. Aunque propietarios del sector sostienen que algunas unidades cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), también existen cuestionamientos sobre el alcance de dicha cobertura debido a las características y modificaciones de estos vehículos.

Indecopi abre investigación de oficio

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) abrió una investigación preliminar de oficio para determinar si el servicio turístico brindado a los pasajeros cumplía con las condiciones mínimas de seguridad establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La Oficina Regional del Indecopi en Ica recaba información de la Policía Nacional y de la Dircetur para identificar con precisión a la empresa responsable del servicio y determinar si se produjeron posibles infracciones en perjuicio de los consumidores.

La investigación administrativa busca establecer, entre otros aspectos, si los pasajeros fueron informados adecuadamente sobre las condiciones del servicio, si el vehículo cumplía con las exigencias aplicables y si existieron incumplimientos relacionados con la seguridad de los turistas.

Mientras continúan las investigaciones policiales, fiscales y administrativas, las autoridades deberán determinar las causas exactas de la volcadura y las responsabilidades por el accidente que dejó a una turista estadounidense con la amputación de uno de sus brazos.

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