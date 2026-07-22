Vladimir Cerrón se habría comunicado con Balcázar para pedir el indulto de Pedro Castillo. | Composición/LR

Vladimir Cerrón se habría comunicado con Balcázar para pedir el indulto de Pedro Castillo. | Composición/LR

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Poco después de que se diera a conocer la decisión del Tribunal Constitucional de anular la prisión preventiva en su contra, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, señaló que conversó con Balcázar para sugerirle que conceda la gracia a Pedro Castillo. Del mismo modo, también le solicitó al mandatario que otorgue el salvoconducto a Betssy Chávez.

"Acabo de comunicarme con el presidente JM Balcázar para saludarlo y sugerirle ejecute la gracia a PCT y otorgue el salvoconducto a BChCh", señaló desde su cuenta de X. Además, agregó que "un país sesgado por los odios y arbitrariedades está condenado al caos, que las aguas vuelvan a su cauce", para defender la aprobación de dichas medidas en el escenario político actual.

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MINJUS emitirá dictamen sobre el pedido de indulto a Pedro Castillo

José María Balcázar señaló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) estaría emitiendo el informe técnico sobre el pedido de indulto al expresidente Castillo en las próximas horas.

El mandatario detalló que el informe se encuentra en desarrollo y que su pronunciamiento dependerá del resultado de la evaluación legal.

"El Ministerio de Justicia está trabajando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo [...] yo creo que entre mañana o pasado seguramente emitirán el dictamen que corresponde y a partir de ahí podemos conversar sobre este tema", declaró en entrevista con Exitosa.

No obstante, Balcázar indicó que hasta el momento no existe una postura definida sobre la liberación del exmandatario.