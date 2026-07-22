Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO: hora y canal del partido por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026
El partido por los 16avos de final de la Copa Sudamericana entre Sporting Cristal y Bragantino se disputará en el Estadio Nacional de Lima.
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Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO juegan este miércoles 22 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana 2026. El partido se disputará en el estadio Ciudad de Lanús, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de culminar en el tercer lugar de su grupo en la Libertadores, el cuadro celeste deberá afrontar los playoffs de Copa Sudamericana. Sporting Cristal medirá fuerzas ante RB Bragantino, conjunto brasileño que logró el segundo puesto del Grupo H en el torneo internacional. Ambos equipos andan en buena racha sin conocer derrotas en los últimos cinco partidos.
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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino?
Los equipos de Sporting Cristal y Bragantino se enfrentarán por los 16avos de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 22 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (jueves 23/07)
¿En qué estadio juegan Sporting Cristal vs Bragantino?
Sporting Cristal y Bragantino disputarán este encuentro por Copa Sudamericana en el Estadio Nacional de Lima. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 43.000 espectadores.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino?
El partido entre Sporting Cristal y Bragantino, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.
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Pronóstico de Sporting Cristal vs Bragantino
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Bragantino sobre Sporting Cristal.
- Betsson: gana Sporting Cristal (3,15), empate (3,35), gana Bragantino (2,12)
- Betano: gana Sporting Cristal (3,40), empate (3,45), gana Bragantino (2,15)
- Bet365: gana Sporting Cristal (3,25), empate (3,50), gana Bragantino (2,15)
- 1XBet: gana Sporting Cristal (3,50), empate (3,50), gana Bragantino (2,23)
- Caliente: gana Sporting Cristal (3,35), empate (3,50), gana Bragantino (2,22)
- Doradobet: gana Sporting Cristal (3,40), empate (3,40), gana Bragantino (2,16).
Últimos partidos de Sporting Cristal
- Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso | 17.07.26
- Sporting Cristal 1-1 Tacna Heroica | 11.07.26
- Sporting Cristal 2-0 Unión Comercio | 27.06.26
- Estudiantil CNI 1-2 Sporting Cristal | 21.06.26
- Comerciantes 1-1 Sporting Cristal | 13.06.26
Últimos partidos de Bragantino
- Fluminense 1-1 Bragantino | 17.07.26
- Bragantino 2-1 Athletico-PR | 11.07.26
- Bragantino 3-1 Internacional | 31.05.26
- Bragantino 2-0 Carabobo | 27.05.26
- Vasco 0-3 Bragantino | 24.05.26