Lo secuestraron en camioneta para acabar con su vida frente a vecinos en Carabayllo: hombre fallece tras ataque de sicarios
La víctima fue abandonada por sus atacantes en una calle del asentamiento humano Villa Esperanza. Autoridades investigan el móvil del crimen.
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Un hombre identificado como Wilmer Abel Samamé Olazabal, de 32 años, perdió la vida tras ser atacado a balazos en el distrito de Carabayllo. De acuerdo con información policial, fue trasladado en una camioneta oscura hasta una calle del asentamiento humano Villa Esperanza, donde dos sujetos descendieron junto a él y le dispararon a corta distancia.
El crimen ocurrió alrededor de las 7.00 p. m. del lunes en la calle Primero de Mayo. Testigos señalaron que Samamé Olazabal llegó al lugar a bordo de una camioneta oscura acompañado de dos hombres. Minutos después de descender del vehículo, los sujetos le dispararon directamente y huyeron de la zona en la misma unidad.
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Víctima no era de la zona
Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar tras recibir la alerta de los vecinos y encontraron el cuerpo tendido en la vía pública. Durante las diligencias iniciales, peritos de criminalística hallaron cinco casquillos de bala alrededor del cadáver, evidencias que fueron incorporadas a la investigación.
Los residentes del asentamiento Villa Esperanza informaron que el hombre no vivía en el sector ni era conocido en la zona. Esta situación ha llevado a los investigadores a considerar que el lugar habría sido elegido por los atacantes para ejecutar el crimen y facilitar su huida.
La zona fue acordonada por la Policía para permitir el trabajo de los especialistas de Criminalística, quienes realizaron la recolección de evidencias y el registro fotográfico de la escena. Asimismo, el cuerpo permaneció bajo custodia policial hasta la llegada del personal encargado del levantamiento del cadáver.
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Depincri investiga el caso
Las pesquisas quedaron a cargo de los agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Depincri) de Carabayllo, quienes buscan determinar las circunstancias que rodearon el homicidio e identificar a los responsables.
Como parte de las diligencias, la Policía recopila testimonios de los vecinos que presenciaron el hecho y verifica la existencia de cámaras de seguridad en las rutas de acceso al asentamiento Villa Esperanza. Además, investiga si la camioneta utilizada por los atacantes portaba placas clonadas o si estas figuraban como robadas.
Las autoridades también intentan reconstruir el recorrido realizado por los ocupantes del vehículo antes y después del crimen, con el objetivo de establecer el móvil del ataque y dar con los responsables.
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