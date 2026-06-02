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Lo secuestraron en camioneta para acabar con su vida frente a vecinos en Carabayllo: hombre fallece tras ataque de sicarios

La víctima fue abandonada por sus atacantes en una calle del asentamiento humano Villa Esperanza. Autoridades investigan el móvil del crimen.

Vecinos aseguraron que la víctima no residía en la zona donde fue asesinado.
Vecinos aseguraron que la víctima no residía en la zona donde fue asesinado. | Composición LR
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Un hombre identificado como Wilmer Abel Samamé Olazabal, de 32 años, perdió la vida tras ser atacado a balazos en el distrito de Carabayllo. De acuerdo con información policial, fue trasladado en una camioneta oscura hasta una calle del asentamiento humano Villa Esperanza, donde dos sujetos descendieron junto a él y le dispararon a corta distancia.

El crimen ocurrió alrededor de las 7.00 p. m. del lunes en la calle Primero de Mayo. Testigos señalaron que Samamé Olazabal llegó al lugar a bordo de una camioneta oscura acompañado de dos hombres. Minutos después de descender del vehículo, los sujetos le dispararon directamente y huyeron de la zona en la misma unidad.

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Víctima no era de la zona

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar tras recibir la alerta de los vecinos y encontraron el cuerpo tendido en la vía pública. Durante las diligencias iniciales, peritos de criminalística hallaron cinco casquillos de bala alrededor del cadáver, evidencias que fueron incorporadas a la investigación.

Los residentes del asentamiento Villa Esperanza informaron que el hombre no vivía en el sector ni era conocido en la zona. Esta situación ha llevado a los investigadores a considerar que el lugar habría sido elegido por los atacantes para ejecutar el crimen y facilitar su huida.

La zona fue acordonada por la Policía para permitir el trabajo de los especialistas de Criminalística, quienes realizaron la recolección de evidencias y el registro fotográfico de la escena. Asimismo, el cuerpo permaneció bajo custodia policial hasta la llegada del personal encargado del levantamiento del cadáver.

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Depincri investiga el caso

Las pesquisas quedaron a cargo de los agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Depincri) de Carabayllo, quienes buscan determinar las circunstancias que rodearon el homicidio e identificar a los responsables.

Como parte de las diligencias, la Policía recopila testimonios de los vecinos que presenciaron el hecho y verifica la existencia de cámaras de seguridad en las rutas de acceso al asentamiento Villa Esperanza. Además, investiga si la camioneta utilizada por los atacantes portaba placas clonadas o si estas figuraban como robadas.

Las autoridades también intentan reconstruir el recorrido realizado por los ocupantes del vehículo antes y después del crimen, con el objetivo de establecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

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