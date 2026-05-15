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Sociedad

Hombre denuncia a policías tras detenerlo por presunta posesión de armas cuando fue a vender su moto: “Me sembraron y luego pidieron S/8.000”

Ever Pedraza pasó 10 meses en prisión tras ser acusado de presunta posesión ilegal de armas y municiones. Ahora exige una investigación sobre el caso, una reparación civil y la devolución de su motocicleta, cuyo paradero se desconoce.

Hombre exige sanciones contra los policías y el fiscal que lo confinaron injustamente en el penal de SJL por casi un año.
Hombre exige sanciones contra los policías y el fiscal que lo confinaron injustamente en el penal de SJL por casi un año. | Foto: composición LR/Panamericana
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Ever Pedraza, un hombre que se desempeña como pintor en el distrito de Carabayllo, vivió momentos de angustia tras pasar 10 meses en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho al ser acusado, presuntamente, de posesión ilegal de armas. El 24 de junio de 2025, acudió a Independencia después de que una supuesta clienta lo citara para concretar la compra de su moto, la cual había puesto en venta a través de la plataforma Marketplace. Sin embargo, al llegar al lugar, fue intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante su detención, la víctima presenció cómo uno de los efectivos habría colocado sobre el asiento de su vehículo un arma de fuego y municiones. Al percatarse de la situación, intentó pedir ayuda a vecinos para alertar sobre lo ocurrido. El joven identificó a los policías responsables del operativo como el técnico Luis Alberto Montoya Alvarado, James Presentación Rivera y Milton Quiroga Vanías, quienes pertenecerían al área de secuestros y extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), situada en la avenida España, en Cercado de Lima.

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“Yo llego y se bajan tres policías vestidos de civil. Me dicen: ‘¿dónde está el arma?’ y yo les digo: ‘¿cuál arma si yo he venido a vender mi moto?’ Me ponen contra la camioneta y cuando volteo veo a uno de ellos saca un canguro de la cintura y lo pone encima del asiento de mi moto. Luego saca un arma y balas para colocarlos también en mi asiento. Ellos no se identificaron como agentes policiales. Ahí es donde yo grito: ‘Auxilio, me están sembrando’”, comentó en una entrevista para el programa 'La calle no calla'.

Policía habría exigido pago de S/8.000 para dejarlo en libertad

Tras ser trasladado a la Dirincri, fue procesado por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y municiones. Según su denuncia, durante su permanencia en dicha sede policial habría sido extorsionado por uno de los agentes, quien le exigió el pago de S/8.000 a cambio de su libertad. Al negarse a entregar esa suma de dinero, fue enviado al establecimiento penitenciario de San Juan de Lurigancho.

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“Después de pasar al médico legista, el técnico Montoya Alvarado me pide S/8.000 para salir. Yo le dije que no le iba a dar ni un sol porque el arma no era mía (…) Quien va a pagarme todo el daño que me han hecho. Mi moto lo han desaparecido”, explicó.

Un mes después de haber recuperado su libertad, Ever Pedraza exige una investigación exhaustiva sobre el accionar de los efectivos policiales y del fiscal Germán Yaxocóndor, integrante del Primer Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, quien estuvo a cargo del caso y solicitó la medida que derivó en su privación de libertad. Asimismo, pide una reparación civil por los daños ocasionados y la devolución de su motocicleta, cuyo paradero se desconoce actualmente.

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