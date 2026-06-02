Serumistas abandonan farmacias de centros de salud en Apurímac para trabajar en boticas privadas de otras regiones

Profesionales de la salud asignados a centros públicos trabajaron simultáneamente en boticas privadas, según informe de la Contraloría | Foto: Contraloría

Profesionales de la salud asignados a centros públicos trabajaron simultáneamente en boticas privadas, según informe de la Contraloría | Foto: Contraloría

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La Contraloría General de la República (CGR) detectó que cuatro profesionales del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) asignados a centros de salud de Apurímac trabajaron de manera simultánea en boticas privadas ubicadas en otras regiones del país, situación que afectó la exclusividad de sus funciones en establecimientos públicos y generó presuntos indicios de irregularidad.

El hallazgo involucra a serumistas destacados en las farmacias de los centros de salud de Santa María de Chicmo, Huancabamba, Pacucha y Talavera, en la provincia de Andahuaylas. Según el organismo de control, los profesionales asumieron la conducción técnica de una e incluso dos boticas privadas mientras cumplían labores para el Estado.

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La entidad advirtió que estas actividades particulares coincidían con los mismos horarios de trabajo establecidos para la prestación del servicio público de salud, lo que configuró una incompatibilidad en el ejercicio de funciones.

Contraloría identificó labores simultáneas

Los hechos fueron consignados en los Informes de Acción de Oficio Posterior N.° 017, 024, 027 y 028-2026-2-3448-AOP, elaborados entre marzo y mayo de este año.

Durante la revisión, la comisión de control verificó que los profesionales concluyeron sus labores en los establecimientos de salud entre el 31 de marzo y el 30 de abril de 2026 sin observaciones registradas respecto al cumplimiento de guardias diurnas o turnos de tarde.

Sin embargo, la consulta realizada al Registro Nacional de Establecimientos Farmacéuticos reveló que cuatro servidores figuraban como responsables técnicos de boticas privadas de manera paralela a sus funciones en los centros de salud.

Boticas funcionaban en ciudades distintas a su sede laboral

La Contraloría precisó que las actividades privadas se desarrollaban en horarios de mañana y tarde, de lunes a viernes e incluso durante fines de semana, en ciudades como Andahuaylas, Ayacucho, Cusco y Lima.

Para el órgano de control, la situación resulta especialmente preocupante porque estas labores se efectuaban en lugares distintos de los centros de salud donde los serumistas debían prestar servicio.

El informe señala que el trabajo en boticas privadas coincidía con la jornada laboral que los profesionales tenían asignada en establecimientos públicos de zonas rurales y urbano-marginales de Apurímac.

Advierten vulneración al principio de legalidad

La Contraloría concluyó que los hechos identificados afectan la exclusividad en la prestación de los servicios de salud durante el horario laboral y vulneran el principio de legalidad que rige la administración pública.

Ante ello, la entidad remitió los informes a la Dirección de Salud Apurímac II – Andahuaylas para que adopte las acciones correspondientes dentro de sus competencias y determine las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse del caso.

Los documentos también recomiendan evaluar medidas que permitan corregir o superar los hechos detectados, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el personal que presta servicios al Estado mediante el programa Serums.