Actor Gustavo Bueno sí advirtió que un gobierno de Keiko Fujimori sería un peligro para la democracia, pero video no es actual: corresponde a las Elecciones 2021

LO FALSO:

Gustavo Bueno advirtió recientemente que un gobierno de Keiko Fujimori sería un peligro para la democracia.

LO VERDADERO:

El clip fue difundido en el canal de YouTube Peruano Informado el 5 de junio del 2021.

Asimismo, medios regionales informaron sobre el mismo evento en el proceso electoral anterior.

En redes sociales se viralizó un video en el que el actor Gustavo Bueno advierte que un eventual gobierno de Keiko Fujimori representaría un peligro para la "democracia funcional". Sin embargo, el contenido no es actual: fue grabado en junio del 2021, en la víspera de la segunda vuelta presidencial entre la lideresa de Fuerza Popular y Pedro Castillo, de Perú Libre. Hasta el momento, la publicación con mayor alcance supera las 14.000 reacciones, registra más de 1.600 comentarios y acumula cerca de 4.800 compartidos.

Cifras del post más viral en redes.

Video corresponde a la campaña electoral anterior

A solo una semana de los comicios del domingo 7 de junio, que definirán al próximo presidente del Perú, en Facebook comenzaron a circular diversos videos en los que el actor Gustavo Bueno expresó duras críticas contra Keiko Fujimori. En uno de ellos, afirmó que, por sus declaraciones, actitud y comportamiento, no veía "ninguna posibilidad de una democracia funcional en un gobierno suyo".

No obstante, a través de una búsqueda inversa de la imagen, se identificó que el canal de YouTube Peruano Informado publicó imágenes del mismo evento el 5 de junio del 2021. La comparación entre ambas grabaciones muestra varias coincidencias: Bueno aparece con un polo negro, porta un pequeño micrófono en el pecho y se encuentra frente a la misma pared blanca de fondo.

Hace años, ‘Peruano Informado’ publicó video de las declaraciones de Bueno.

Registros confirman el contexto original del clip

Posteriormente, el equipo de Verificador realizó una búsqueda con términos clave como "Gustavo Bueno critica a Keiko Fujimori" y "actor peruano rechaza a Keiko". La indagación permitió localizar publicaciones en redes sociales de medios regionales como Puerto Bravo Noticias y En La Noticia - Huánuco, que difundieron el video en los días previos a la segunda vuelta del 2021 entre Fujimori y Pedro Castillo.

En el clip, el actor sostuvo que la "precariedad moral y ética" asociada a la dictadura podría reproducirse nuevamente. "Tienen los medios y el poder económico para hacerlo, no podemos estar ciegos frente a eso, tenemos, de alguna manera, que intentar detenerlos", indicó.

Clip también fue difundido por medios regionales.

Cabe mencionar que la líder fujimorista busca alcanzar la presidencia por cuarta vez, después de haberlo intentado en 2011, 2016 y 2021. Las más recientes encuestas de Datum, Ipsos e IEP la ubican como la favorita para convertirse en la nueva jefa de Estado.

Conclusión

Un video viral en el que el actor Gustavo Bueno cuestiona la posibilidad de una "democracia funcional" en un eventual gobierno de Keiko Fujimori no es reciente, sino que fue grabado durante la campaña de la segunda vuelta del 2021. Una búsqueda inversa permitió comprobar que el material fue difundido por el canal de YouTube Peruano Informado el 5 de junio de ese año, mientras que publicaciones de medios regionales confirmaron que el clip circuló en los días previos a la segunda vuelta entre Fuerza Popular y Perú Libre.