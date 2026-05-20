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Alumnos de la Universidad La Cantuta toman parte de residencia universitaria: acusan a profesores de apropiación indebida del predio

En respuesta a los incidentes, la universidad suspendió las clases presenciales y anunció que las actividades académicas se realizarán de manera virtual hasta nuevo aviso por motivos de seguridad.

Estudiantes de La Cantuta toman residencia universitaria para denunciar su ocupación por docentes y familiares, alegando que debería servir a alumnos de bajos recursos.
Estudiantes de La Cantuta toman residencia universitaria para denunciar su ocupación por docentes y familiares, alegando que debería servir a alumnos de bajos recursos. | Foto: difusión
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Estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, realizaron la toma de una parte de la residencia universitaria para denunciar que el espacio estaría siendo ocupado presuntamente por docentes, exdocentes y familiares, pese a que originalmente fue destinado para alumnos de bajos recursos y provenientes de provincias.

La protesta se desarrolla dentro del campus universitario y estuvo acompañada de reclamos contra las autoridades de la casa de estudios. Los universitarios señalaron que muchos deben asumir gastos de alquiler y transporte mientras la residencia permanece ocupada por personas que, según denunciaron, no forman parte de la comunidad estudiantil activa.

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Estudiantes de La Cantuta denuncian que docentes y familiares ocupan residencia destinada a universitarios

Alumnos indicaron que la residencia para señoritas fue desactivada en 2019 debido a presuntos problemas de habitabilidad. Sin embargo, denunciaron que desde entonces el inmueble continuaría siendo utilizado por docentes cesados y familiares ajenos a la universidad.

Los manifestantes aseguraron que el espacio debería ser reabierto para estudiantes con dificultades económicas, especialmente para quienes provienen de provincias o distritos alejados. Durante la protesta también colocaron carteles con mensajes relacionados con el acceso a vivienda estudiantil y la situación económica que enfrentan varios universitarios.

Además, algunos estudiantes denunciaron haber recibido agresiones físicas durante los incidentes registrados en la residencia universitaria. Según señalaron, personal de seguridad habría intervenido de manera violenta contra algunos manifestantes en medio de la protesta.

Imagen

Afiche del Centro Federado de Ciencias Sociales y Humanidades. Foto: difusión

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lr.pe

Universidad La Cantuta pasa a clases virtuales tras incidentes en residencia universitaria

Tras los hechos ocurridos en el campus, la Universidad La Cantuta anunció la suspensión temporal de las labores académicas y administrativas presenciales mediante un comunicado emitido por el Vicerrectorado Académico y la Dirección General de Administración.

La institución informó que las actividades pasarán a desarrollarse de manera virtual hasta nuevo aviso por motivos de seguridad. Según precisó, la medida fue adoptada luego de registrarse incidentes protagonizados por un grupo de estudiantes y personas ajenas a la casa de estudios.

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