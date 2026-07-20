Joven fue a lectura de manos en Arequipa y denuncia a falso curandero por presunto abuso

Joven denuncia que fue ultrajada en establecimiento esotérico de Arequipa | Foto: composición LR

Joven denuncia que fue ultrajada en establecimiento esotérico de Arequipa | Foto: composición LR

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Una joven de 20 años denunció haber sido víctima de un presunto abuso en un establecimiento esotérico ubicado en el centro de Arequipa. Según su testimonio, acudió al lugar para una lectura de manos; sin embargo, el hombre, quien se presentaba como ayahuasquero y curandero selvático, la habría ultrajado al interior del local.

El investigado se hacía llamar "Teo Yeiko"; sin embargo, su verdadera identidad es Teodosio Ramírez Macedo, de 34 años. La denunciante señaló que, tras lo ocurrido, el sujeto la habría amenazado para que no acudiera a las autoridades, advirtiéndole que podría hacerle daño a ella y a su familia.

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Pese a las amenazas, la joven presentó la denuncia en la comisaría de Sachaca. Tras conocer el caso, efectivos policiales coordinaron con agentes de la Divincri y del Grupo Terna, quienes lograron ubicar y detener al investigado pocas horas después. Los hechos ocurrieron el último 17 de julio.

Como parte de las diligencias, peritos de Criminalística inspeccionaron el establecimiento denominado Boutique Esotérico, ubicado en la calle Octavio Muñoz Najar, en el centro de Arequipa. En el lugar hallaron brebajes, amuletos y otros elementos que fueron incorporados a las investigaciones.

Detenido también por presunto delito contra la salud pública

Mientras avanzaban las investigaciones, la Policía detuvo a Teodosio Ramírez Macedo, alias 'Tunche', junto a Christian Hans Criollo Palacios, alias 'Loco Cris', ambos presuntos integrantes de la banda criminal Los Jonques del Centro Histórico. Durante la intervención, los agentes les encontraron 22 bolsas tipo ziplock con una sustancia que sería marihuana, por lo que también son investigados por el presunto delito contra la salud pública.

De acuerdo con las investigaciones, Teodosio Ramírez Macedo ofrecía tratamientos con plantas, brebajes y limpiezas energéticas para captar clientes. Asimismo, en el establecimiento figuraba un número telefónico, por lo que las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones al acudir a este tipo de locales.

La República también verificó que el investigado realizaba charlas motivacionales en los alrededores del centro comercial Gran Vía de Arequipa.