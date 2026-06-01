Raúl Ruidíaz y el regreso anhelado a Universitario: horas claves para definir su retorno a Ate

Horas claves para definir la vuelta de Raúl Ruidíaz a Universitario | Foto: La República

Horas claves para definir la vuelta de Raúl Ruidíaz a Universitario | Foto: La República

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Entre guiños en redes sociales y una comunicación fluida con la dirigencia, Raúl Ruidíaz se perfila como una opción real para reforzar a Universitario en el segundo semestre del 2026. Su deseo de volver al club es evidente y las próximas horas serán claves para definir su futuro.

Con una carrera destacada y un vínculo cercano con la dirigencia crema, Ruidíaz ha dejado entrever su anhelo de regresar a la institución que lo vio nacer como futbolista. A sus 36 años, el delantero mantiene intacto su deseo de aportar al equipo.

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Sin embargo, su retorno no está exento de desafíos. Desde cuestiones económicas hasta la situación contractual con Atlético Grau, varios factores deberán alinearse para que el sueño de los hinchas se convierta en realidad.

Las señales de Ruidíaz para un posible regreso a Universitario

La historia de Ruidíaz con Universitario ha estado marcada por momentos significativos. Desde su salida hacia el Monarcas Morelia hace diez años, el delantero ha construido una carrera envidiable, destacándose en la Liga MX y en la MLS. Sin embargo, su vínculo con Universitario nunca se ha roto del todo. Recientemente, ha compartido mensajes en redes sociales que han encendido la esperanza de los aficionados.

La relación cercana que mantiene con un dirigente influyente del club podría ser clave para facilitar su regreso. Aunque no se trata de una negociación formal, las señales son claras: Ruidíaz desea volver a vestir la camiseta crema.

Obstáculos en el camino para volver a Ate

A pesar del interés mutuo, existen varios obstáculos que podrían complicar el fichaje. El primero es la figura de Antonio García Pye, quien ha asumido un papel crucial en la dirección deportiva del club. Su relación con Ruidíaz podría abrir puertas, pero también es necesario considerar el aspecto económico. Universitario busca mantener un equilibrio financiero y no está dispuesto a romper su política salarial por un solo jugador, por más ídolo que sea.

Además, Ruidíaz tiene contrato vigente con Atlético Grau hasta finales del 2028. Aunque el club piurano no cierra la puerta a una negociación, cualquier conversación deberá respetar los acuerdos existentes. La apertura del mercado de pases, programada entre el 1 de julio y el 11 de agosto, se presenta como la oportunidad ideal para formalizar cualquier acercamiento.

Un aporte más allá de los goles

El aspecto deportivo también juega un papel fundamental en la posible llegada de Ruidíaz. Universitario ha enfrentado dificultades en la delantera, y la experiencia del atacante sería clave para mejorar el rendimiento del equipo. La competencia interna que generaría junto con Alex Valera beneficiaría a ambos jugadores y, por ende, al club.

Además, su llegada no excluiría la incorporación de otro delantero extranjero, lo que fortalecería aún más la ofensiva del equipo. En un contexto en el que el vestuario atraviesa una transición, su liderazgo podría ser un factor determinante para recuperar la identidad del club.