Zolila Castillo: asesino confeso acumulaba cinco denuncias por violencia familiar, según información policial

El principal sospechoso, Alexis Alcántara, acumula múltiples denuncias por violencia familiar y fue detenido por la Policía en Jesús María. | Foto: Composición LR

El principal sospechoso, Alexis Alcántara, acumula múltiples denuncias por violencia familiar y fue detenido por la Policía en Jesús María. | Foto: Composición LR

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Miedo, incertidumbre y dolor. Durante dos semanas, la familia de Zoila Castillo Chanduco mantuvo la esperanza de encontrarla con vida junto a su hijo de seis años. Sin embargo, la búsqueda terminó de la peor manera tras el hallazgo de ambos cuerpos en San Martín.

La desaparición ocurrió el 16 de mayo, cuando Zoila viajó junto a su hijo Eyal, diagnosticado con autismo, hacia el distrito de Uchiza para reunirse con Alexis Alcántara, con quien mantenía una relación sentimental. Tras su llegada a San Martín, Zoila dejó de comunicarse con sus familiares. Con el paso de las horas y los días, la preocupación aumentó debido a que Alexis Alcántara era la única persona que conocía su ubicación exacta.

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El último rastro de la mujer fue una fotografía publicada en su estado de WhatsApp, donde aparecía un paisaje de la selva. Después de esa publicación, no volvió a tener contacto con sus seres queridos. El 27 de mayo, la búsqueda tuvo un giro dramático. El cuerpo de Eyal Castillo fue encontrado en un pastizal de la provincia de Tocache. Según las investigaciones preliminares, el menor presentaba evidentes signos de violencia. En las inmediaciones también fue hallado un teléfono celular calcinado que sería propiedad de Zoila.

Tras este hallazgo, las labores de búsqueda se intensificaron en la zona. Dos días después, la noche del 29 de mayo, integrantes de las rondas campesinas encontraron el cuerpo sin vida de Zoila Castillo. Las autoridades informaron que presentaba múltiples lesiones y otros indicios de violencia.

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Antecedentes de Alexis Alcántara

De acuerdo con información policial obtenida por La República, Alexis Alcántara acumula al menos cinco denuncias por presuntos actos de violencia familiar y agresiones físicas presentadas por exparejas. En mayo y agosto de 2018, una mujer lo denunció por agresiones físicas, psicológicas, económicas y patrimoniales. Según su declaración, Alcántara ingresó al domicilio que compartían y la atacó con golpes, empujones e insultos.

Ese mismo año, la denunciante también señaló que, tras el fin de la relación, el investigado se negó a abandonar la vivienda y posteriormente se retiró llevándose un vehículo de su propiedad.

Posteriormente, en agosto de 2021, otra expareja lo acusó de causar daños materiales a su automóvil durante una discusión relacionada con una deuda pendiente.

Más recientemente, en noviembre de 2024, una nueva denuncia indicó que Alcántara habría ingresado a una vivienda, agredido a la mujer y arrebatado su teléfono celular en medio de un forcejeo.

Estos antecedentes son evaluados por las autoridades dentro de la investigación que busca esclarecer el doble crimen que ha generado conmoción a nivel nacional.

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Alexis Alcántara permanece detenido en la DIRINCRI

Alexis Alcántara, principal sospechoso del caso, fue capturado por agentes de la Policía Nacional en el distrito de Jesús María y permanece detenido en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), donde es interrogado por disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con las primeras diligencias, el investigado habría reconocido su participación en la muerte de Zoila Castillo y su hijo. Paralelamente, las autoridades realizan pericias a su teléfono celular para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si contó con la participación de otras personas.

Como parte de las investigaciones, se prevé que en las próximas horas Alcántara sea trasladado a Tocache junto con efectivos policiales para participar en diversas diligencias relacionadas con el caso.