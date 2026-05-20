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Insólito: captan camión trasladando automóvil encima de costales de cebolla en plena Panamericana Norte

Los sorprendidos transportistas grabaron el momento cerca de Los Olivos y redujeron la velocidad para captar la curiosa escena. Las reacciones en TikTok y Facebook no se hicieron esperar.

El hecho despertó la sorpresa de los conductores e internautas en redes sociales.
El hecho despertó la sorpresa de los conductores e internautas en redes sociales. | Composición LR
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Conductores que transitaban por la vía Panamericana Norte captaron un hecho insólito. Un camión que llevaba decenas de sacos de cebollas transportaba un automóvil sobre el cargamento de verduras.

Los transportistas, que circulaban cerca del vehículo de carga, registraron lo ocurrido y lo difundieron rápidamente en redes sociales, lo que llamó la atención de los usuarios, que no entendían cómo bajaría después el auto.

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Auto es transportado encima de sacos de cebolla

De acuerdo con las imágenes, el camión fue visto a la altura de Los Olivos. Algunos conductores incluso redujeron la velocidad para observar la escena y grabarla con sus celulares.

El caso no tardó en desatar una ola de comentarios en plataformas como TikTok y Facebook, donde usuarios reaccionaron con humor ante la curiosa manera de transportar el automóvil. “Delivery premium”, “todo entra si hay espacio” y “la verdadera optimización de carga” fueron algunas de las bromas más compartidas.

Hasta el momento, no se ha informado si el traslado del vehículo contaba con las medidas de seguridad correspondientes ni si las autoridades intervinieron el camión durante su recorrido por la vía.

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