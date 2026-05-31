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Golpe a la minería ilegal: incautan maquinaria valorizada en más de S/11 millones en Madre de Dios

Durante las intervenciones en Boquichico y Puerto Ítalo, se decomisaron balsas, motores y otros equipos utilizados en la extracción ilegal de minerales.

El Gobierno peruano, mediante la PNP y el Ejército, incautó bienes valorados en S/ 11 188 724 en operativos contra la minería ilegal en Inambari, Madre de Dios, protegiendo la Amazonía.
El Gobierno peruano, mediante la PNP y el Ejército, incautó bienes valorados en S/ 11 188 724 en operativos contra la minería ilegal en Inambari, Madre de Dios, protegiendo la Amazonía. | Andina
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El Gobierno, a través de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército, incautó bienes valorizados en S/11.188.724 durante operativos de interdicción contra la minería ilegal en el distrito de Inambari, región Madre de Dios, como parte de las acciones para combatir esta actividad ilícita y proteger los ecosistemas amazónicos.

Las intervenciones permitieron decomisar maquinaria, motores, balsas y otros equipos empleados para la extracción ilegal de minerales.

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Operativos en Boquichico y Puerto Ítalo

Uno de los operativos se desarrolló en el sector Boquichico, donde agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP incautaron 12 balsas traca, dos motores Deuz, 10 motores sumergidos, 12 tolvas, cinco pozas y 90 abrazaderas, entre otros implementos vinculados a esta actividad ilícita. El valor de los bienes decomisados en esta zona asciende a S/7.806.965.

De manera simultánea, las fuerzas del orden intervinieron en el sector Puerto Ítalo, ubicado dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, donde se incautaron 10 balsas traca, un motor diésel, una poza y seis tolvas valorizados en S/3.381.759.

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Minería deja estragos en la Amazonía

La intervención permitió impedir que las actividades de minería ilegal continúen generando impactos sobre áreas cercanas a esta importante zona natural protegida de la Amazonía peruana.

De acuerdo con la información brindada, los operativos se ejecutaron bajo el Decreto Legislativo N.° 1100, norma que regula las acciones de interdicción contra la minería ilegal en el territorio nacional.

Asimismo, estas acciones se suman a otras intervenciones realizadas previamente en el distrito de Inambari, donde también se incautaron insumos químicos, mercurio y combustible utilizados en actividades vinculadas a la extracción ilegal de minerales.

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