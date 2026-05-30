Recoge tu DNI antes de la segunda vuelta: Reniec atenderá 12 horas continuas en más de 40 sedes a nivel nacional

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) operará 12 horas continuas en más de 40 sedes a nivel nacional del 1 al 5 de junio. Las oficinas ampliarán su horario para atender entregas y trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) debido a la proximidad de la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2026, que se realizará el domingo 7 de junio.

La entidad busca que la ciudadanía pueda recoger a tiempo sus documentos personales para evitar problemas al momento de identificarse en sus mesas de votación y ejercer su derecho al sufragio, así como acceder a servicios básicos de educación y salud, entre otros.

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Horarios y puntos de atención del Reniec

Las oficinas registrales que ofrecerán un servicio extraordinario de 7.00 a. m. a 7.00 p. m. están ubicadas en los siguientes departamentos: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Para conocer el detalle de los establecimientos disponibles por cada región, solo debes ingresar a este enlace.

Verifica si tu DNI ya está listo para recojo antes de ir a una oficina

Para conocer el estado del trámite del documento de identidad, la ciudadanía debe ingresar a este enlace, colocar su número de DNI o de solicitud y hacer clic en consultar. De inmediato, la página del Reniec mostrará los datos de la persona que realizó el proceso, la agencia que seleccionó para el recojo y el porcentaje de avance de la gestión. Solo si este se encuentra al 100%, podrá acercarse a una oficina para recogerlo.

Peruanos podrán votar con DNI vencido

El organismo recordó que actualmente existe una resolución vigente que permite a la población utilizar su DNI vencido o próximo a vencer para identificarse en la segunda vuelta electoral. Los peruanos podrán presentar su documento caduco, ya sea amarillo, azul o electrónico, en cualquiera de sus versiones (1.0, 2.0 y 3.0). Sin embargo, resaltó que esta medida solo tendrá efecto para el ejercicio del sufragio del 7 de junio del 2026.

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