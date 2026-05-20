HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sporting Cristal vs Junior EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores 2026
Sporting Cristal vs Junior EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Junior EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Junior EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores 2026     
Sociedad

Alerta de Google sonó ANTES del sismo en Ica: así puedes activarlo en tu celular

Para activar esta función de alertas sísmicas, los usuarios deben habilitarla en la configuración de su celular Android y mantener actualizado el sistema operativo para un correcto funcionamiento.

Usuarios de celulares Android en Perú recibieron una alerta de Google segundos antes del reciente sismo en Ica. Esta notificación se emitió a través del sistema Android Earthquake Alerts.
Usuarios de celulares Android en Perú recibieron una alerta de Google segundos antes del reciente sismo en Ica. Esta notificación se emitió a través del sistema Android Earthquake Alerts. | Foto: Andina/Google/Difusipon/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Los usuarios de celulares Android en Perú reportaron haber recibido una alerta de Google segundos antes del sismo registrado recientemente en Ica. El aviso fue emitido mediante el sistema Android Earthquake Alerts System, una herramienta desarrollada por Google que detecta movimientos sísmicos a través de millones de dispositivos móviles conectados alrededor del mundo.

Este sistema no predice terremotos, pero sí puede identificar vibraciones compatibles con un sismo y enviar una notificación anticipada a los usuarios ubicados en zonas cercanas. Según explicó Google, y recogió la Agencia Andina, la función utiliza sensores integrados en los teléfonos Android para detectar la velocidad y el movimiento del suelo, lo que permite alertar con algunos segundos de anticipación.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO ARMA SU DEFENSA CON 100 MIL PERSONEROS Y LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA DE LA FISCALÍA | ARDE TROYA

PUEDES VER: Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

lr.pe

¿Cómo activar la alerta sísmica de Google en celulares Android paso a paso?

Para recibir las alertas de temblores en un celular Android, los usuarios deben verificar que la función esté habilitada dentro de la configuración del dispositivo. El proceso puede realizarse en pocos minutos:

  1. Ingresar a la aplicación de 'Configuración' del celular.
  2. Buscar la opción 'Seguridad y emergencia'.
  3. Seleccionar 'Alertas de terremotos'.
  4. Activar la función del Sistema de Alertas de Sismos de Google.

En algunos equipos, la ruta puede variar. Si no aparece 'Seguridad y emergencia', Google recomienda ingresar a 'Ubicación', luego 'Avanzada' y, finalmente, activar la opción de 'Alertas de terremotos'.

La compañía también señala que es importante mantener actualizado el sistema operativo del teléfono para asegurar el correcto funcionamiento de las notificaciones de emergencia. Además, las alertas solo funcionan en dispositivos Android compatibles y con acceso a la ubicación.

PUEDES VER: "Transportamos vidas, no objetos": choferes del Metropolitano alertan riesgo de accidentes por "exceso de trabajo"

lr.pe

¿Por qué algunos celulares Android reciben alertas antes de un temblor? Esto explica Google

El sistema Android Earthquake Alerts System funciona gracias a la información enviada por millones de teléfonos Android en todo el mundo. Cada dispositivo actúa como un pequeño sensor sísmico capaz de detectar vibraciones inusuales y compartir esos datos con Google en tiempo real.

Cuando varios celulares detectan movimientos similares en una misma zona, el sistema interpreta que podría tratarse de un sismo y emite una alerta automática a otros usuarios cercanos antes de que las ondas sísmicas lleguen por completo a determinadas ciudades.

Google precisa que esta tecnología no reemplaza los reportes oficiales de entidades especializadas como el Instituto Geofísico del Perú (IGP), ya que las mediciones oficiales continúan realizándose mediante sismógrafos instalados en distintos puntos del país.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Vecina de San Miguel impacta a periodistas tras fuerte temblor de 6,1: "Estaba en la ducha y salí corriendo como Eva"

Vecina de San Miguel impacta a periodistas tras fuerte temblor de 6,1: "Estaba en la ducha y salí corriendo como Eva"

LEER MÁS
Temblor en Ica: sismo de magnitud 6,1 remeció Ia ciudad, causó daños y dejó 27 heridos

Temblor en Ica: sismo de magnitud 6,1 remeció Ia ciudad, causó daños y dejó 27 heridos

LEER MÁS
¿Fuertes vientos o Niño Costero son alertan de un terremoto en Perú? Esto responde especialista de Senamhi

¿Fuertes vientos o Niño Costero son alertan de un terremoto en Perú? Esto responde especialista de Senamhi

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

LEER MÁS
Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Transportamos vidas, no objetos": choferes del Metropolitano alertan riesgo de accidentes por "exceso de trabajo"

"Transportamos vidas, no objetos": choferes del Metropolitano alertan riesgo de accidentes por "exceso de trabajo"

LEER MÁS
Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

LEER MÁS
Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

LEER MÁS
Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

LEER MÁS
Cierre en la Vía Expresa: autos deberán ingresar por rampa de 28 de Julio durante 21 días

Cierre en la Vía Expresa: autos deberán ingresar por rampa de 28 de Julio durante 21 días

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025