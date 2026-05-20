Alerta de Google sonó ANTES del sismo en Ica: así puedes activarlo en tu celular

Usuarios de celulares Android en Perú recibieron una alerta de Google segundos antes del reciente sismo en Ica. Esta notificación se emitió a través del sistema Android Earthquake Alerts. | Foto: Andina/Google/Difusipon/Composición LR

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Los usuarios de celulares Android en Perú reportaron haber recibido una alerta de Google segundos antes del sismo registrado recientemente en Ica. El aviso fue emitido mediante el sistema Android Earthquake Alerts System, una herramienta desarrollada por Google que detecta movimientos sísmicos a través de millones de dispositivos móviles conectados alrededor del mundo.

Este sistema no predice terremotos, pero sí puede identificar vibraciones compatibles con un sismo y enviar una notificación anticipada a los usuarios ubicados en zonas cercanas. Según explicó Google, y recogió la Agencia Andina, la función utiliza sensores integrados en los teléfonos Android para detectar la velocidad y el movimiento del suelo, lo que permite alertar con algunos segundos de anticipación.

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¿Cómo activar la alerta sísmica de Google en celulares Android paso a paso?

Para recibir las alertas de temblores en un celular Android, los usuarios deben verificar que la función esté habilitada dentro de la configuración del dispositivo. El proceso puede realizarse en pocos minutos:

Ingresar a la aplicación de 'Configuración' del celular. Buscar la opción 'Seguridad y emergencia'. Seleccionar 'Alertas de terremotos'. Activar la función del Sistema de Alertas de Sismos de Google.

En algunos equipos, la ruta puede variar. Si no aparece 'Seguridad y emergencia', Google recomienda ingresar a 'Ubicación', luego 'Avanzada' y, finalmente, activar la opción de 'Alertas de terremotos'.

La compañía también señala que es importante mantener actualizado el sistema operativo del teléfono para asegurar el correcto funcionamiento de las notificaciones de emergencia. Además, las alertas solo funcionan en dispositivos Android compatibles y con acceso a la ubicación.

¿Por qué algunos celulares Android reciben alertas antes de un temblor? Esto explica Google

El sistema Android Earthquake Alerts System funciona gracias a la información enviada por millones de teléfonos Android en todo el mundo. Cada dispositivo actúa como un pequeño sensor sísmico capaz de detectar vibraciones inusuales y compartir esos datos con Google en tiempo real.

Cuando varios celulares detectan movimientos similares en una misma zona, el sistema interpreta que podría tratarse de un sismo y emite una alerta automática a otros usuarios cercanos antes de que las ondas sísmicas lleguen por completo a determinadas ciudades.

Google precisa que esta tecnología no reemplaza los reportes oficiales de entidades especializadas como el Instituto Geofísico del Perú (IGP), ya que las mediciones oficiales continúan realizándose mediante sismógrafos instalados en distintos puntos del país.