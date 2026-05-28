Fiscalizadores de La Victoria decomisan carro de golosinas y madre ambulante termina en el suelo

Mujer intervenida por fiscalizadores terminó en el suelo | Foto: Captura de video de 'El chico de las noticias'

Mujer intervenida por fiscalizadores terminó en el suelo | Foto: Captura de video de 'El chico de las noticias'

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Una vendedora ambulante terminó tendida en el suelo luego de que fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria decomisaran su carro de golosinas. El hecho ocurrió frente al terminal de la empresa de transporte CIVA, ubicado en la av. Javier Prado, cerca del cruce con la av. José Gálvez Barrenechea.

En las imágenes, difundidas por el influencer conocido como El chico de las noticias, se observa que transeúntes intentaron intervenir para evitar que la mujer se quedara sin su herramienta de trabajo. Sin embargo, el personal municipal habría respondido de manera agresiva, según la publicación, que ha generado indignación en redes sociales.

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Alertan presunto abuso de fiscalizadores

El registro compartido por el influencer evidencia que los agentes intervinieron a la mujer cuando se encontraba a un lado de la vía pública. En el video, al menos cuatro hombres vestidos de negro arrastran su carro ambulante y lo suben a un camión de embargo que tiene el logo del municipio de La Victoria.

Al observar esta situación, transeúntes intentaron evitar el decomiso y se desató una confrontación. En los extractos que usuarios hicieron llegar a El chico de las noticias, se ve a uno de los agentes lanzar una botella contra una de las personas que reclamaba, mientras que, en otro momento, se observa a un hombre mayor caer al suelo mientras es perseguido por otro fiscalizador.

Agentes habrían decomisado canguro de trabajadora

Además de llevarse su carro de golosinas, el influencer alertó que los fiscalizadores se habrían apoderado de un canguro con S/300 que la mujer tenía antes de ser intervenida. Frente a ello, solicitó el apoyo de su comunidad para etiquetar a la comuna victoriana y exigir un pronunciamiento sobre los hechos.

La República se contactó con el área de prensa de la Municipalidad de La Victoria, que indicó que se evaluarán las medidas a adoptar frente a esta denuncia. Asimismo, no descartó la publicación de un pronunciamiento en las próximas horas.

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