La verdadera causa de la alergia a los gatos: por qué el pelo no es el problema, según la ciencia
Aunque el pelo actúa como transportador, no provoca alergia por sí solo. Para reducir síntomas, se recomienda limpiar frecuentemente el hogar y considerar tratamientos médicos si es necesario.
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Durante años se ha repetido que el pelo de los gatos provoca alergia, pero la ciencia ha demostrado que esa idea no es del todo correcta. Aunque el pelaje suele asociarse con estornudos, picazón y congestión nasal, el verdadero origen de la reacción alérgica está en ciertas proteínas microscópicas que producen naturalmente los felinos y que se dispersan fácilmente por el ambiente.
La más conocida es la proteína Fel d 1, considerada el principal alérgeno relacionado con estos mamíferos. Esta sustancia está presente en la saliva, la piel y las glándulas sebáceas del animal. Cuando el gato se acicala, la proteína queda distribuida sobre su cuerpo y luego se libera al aire o se deposita en muebles, ropa, alfombras y otras superficies del hogar.
La proteína Fel d 1, el principal alérgeno, se encuentra en saliva, piel y glándulas sebáceas de los felinos.
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¿Por qué el pelo del gato no causa alergia por sí solo?
Aunque el pelaje suele ser señalado como el responsable, en realidad funciona como un vehículo que transporta los alérgenos. El pelo acumula estas proteínas y facilita que se dispersen dentro de la casa, pero no produce alergia por sí mismo. Por eso, una persona puede presentar síntomas incluso sin tocar al gato directamente o estando en un lugar donde el animal estuvo horas antes.
Esto también explica por qué los gatos con poco pelo o algunas razas sin pelaje pueden desencadenar reacciones alérgicas similares. Las partículas alergénicas son tan ligeras que permanecen suspendidas en el aire durante mucho tiempo y pueden ingresar fácilmente por la nariz, los ojos o las vías respiratorias, provocando estornudos, lagrimeo, picazón o congestión.
Para reducir alergias a gatos en casa, se recomienda limpiar superficies, ventilar y evitar que el animal entre al dormitorio.
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¿Cómo reducir la alergia a los gatos dentro del hogar?
Tener alergia a los gatos no siempre significa que una persona deba dejar de convivir con ellos. Los especialistas señalan que existen medidas que pueden ayudar a disminuir la exposición a los alérgenos y aliviar los síntomas, especialmente si se aplican de manera constante dentro del hogar.
- Entre las recomendaciones más frecuentes están limpiar con regularidad alfombras, sofás y superficies donde se acumula polvo.
- Ventilar los ambientes todos los días.
- Evitar que el gato entre al dormitorio.
- Lavarse las manos después del contacto con el animal.
- Usar purificadores de aire con filtro HEPA.
- En casos más intensos, también se recomienda acudir a un especialista para evaluar tratamientos como antihistamínicos o inmunoterapia, según cada paciente.