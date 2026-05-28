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UNALM: todo sobre la feria vocacional, el examen del CEPRE y el simulacro de admisión 2026-II

La Universidad Nacional Agraria La Molina dio a conocer la fecha de actividades clave de cara a su próximo proceso de admisión, programado para el 12 de julio.

Sede de la Universidad Nacional Agraria La Molina
Sede de la Universidad Nacional Agraria La Molina | Foto: Andina / Difusión
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La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) realizará tres eventos clave en los próximos días, pensando en incorporar a nuevos jóvenes talentos apasionados por formarse en la ciencia, la innovación y el desarrollo sostenible desde una universidad pública.

Se trata de la IX Feria Vocacional UNALM, el examen del CEPRE UNALM — modalidad directo y el simulacro de admisión 2026-II. A continuación, detallamos las fechas en que se realizarán estas actividades para quienes estén interesados en sumarse a la institución, que tiene más de 150 años de historia.

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Feria vocacional de la Universidad Agraria La Molina

Dirigida a escolares, postulantes y familias, esta actividad gratuita se desarrollará el viernes 29 y sábado 30 de mayo. Los participantes recibirán información sobre las 12 carreras profesionales que ofrece la universidad y podrán resolver dudas sobre mallas curriculares, campo laboral y el proceso de admisión, además de interactuar con docentes, investigadores, estudiantes y profesionales especializados.

A la par, podrán disfrutar de recorridos guiados por facultades, laboratorios especializados, granjas didácticas, áreas de investigación, estaciones fotovoltaicas y la Biblioteca Agrícola Nacional, entre otros lugares. El ingreso será peatonal por la puerta N.° 1, en la av. La Molina s/n.

La feria contará con exposición y venta de productos elaborados en la Planta Piloto de Leche, el Instituto de Desarrollo Agroindustrial y el Laboratorio de Panificación. Uno de los principales atractivos será la participación de centros como el Vivero Forestal y el Centro de Investigación en Hidroponía, así como los Semilleros de Investigación Estudiantiles, que presentarán proyectos sobre sostenibilidad, tecnología y desarrollo científico.

Feria vocacional UNALM

Feria vocacional UNALM

Examen CEPRE y simulacro de admisión

La UNALM recordó que su próximo proceso de admisión está programado para el 12 de julio. En ese sentido, informó que el sábado 13 de junio realizará el examen del CEPRE UNALM — modalidad directo, mientras que el simulacro de admisión 2026-II se llevará a cabo el domingo 14 de junio.

“En la UNALM combinamos ciencia, innovación, investigación y compromiso con el desarrollo sostenible del Perú. Tiene más de 150 años de historia y es reconocida por la mejor del sector público”, señaló el rector de la institución, Alberto Barrón López, quien hizo un llamado a los interesados para considerar estas actividades en su agenda.

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