HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

ONPE y JNE respondieron ante el Congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Fallece cosmiatra atacada por su expareja tras pasar más de 20 días internada: sujeto está prófugo

El Ministerio de la Mujer solicitó incluir a Luis Andrés Flores Julca, expareja de la víctima, en la lista de los más buscados para agilizar su captura. Las autoridades presumen que habría huido a Argentina.

MIMP solicita inclusión de agresor de Yanet Urbano en lista de los más buscados
MIMP solicita inclusión de agresor de Yanet Urbano en lista de los más buscados | ATV/Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Yanet Urbano, cosmiatra de 32 años, falleció tras permanecer varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Arzobispo Loayza. La gravedad de sus lesiones —principalmente quemaduras— sería consecuencia de un ataque perpetrado por su expareja, Luis Andrés Flores Julca, quien actualmente se encuentra prófugo, según la investigación policial.

El hecho ocurrió el 11 de abril en el distrito de Surquillo. De acuerdo con las diligencias, la mujer fue sorprendida por el sujeto, quien ingresó a su habitación, la dejó en estado crítico y posteriormente incendió la vivienda. Las primeras indagaciones apuntan a que el ataque fue premeditado. Cámaras de seguridad registraron al sospechoso cuando ingresó al inmueble con el rostro cubierto y portando varios objetos.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA VA EN CONTRA DE LAS MUJERES: BUSCA ELIMINAR DELITO DEL FEMINICIDIO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Hasta 38 feminicidios en 2026 y un proyecto del Congreso que busca borrarlos del Código Penal

lr.pe

Víctima permaneció más de tres semanas hospitalizada

La joven presentaba quemaduras en el 70% de su cuerpo, además de daño pulmonar y falla renal, por lo que permaneció internada durante 22 días. Sus restos son velados en el distrito de Mi Perú, en la región Callao, mientras que sus familiares han anunciado que el sepelio se realizará en Cañete.

La Policía Nacional presume que el principal sospechoso habría huido a Argentina, por lo que las autoridades de ese país ya iniciaron su búsqueda. No obstante, familiares de la víctima consideran que también podría intentar trasladarse a España, donde tendría parientes.

PUEDES VER: 'Pequeño J' en manos de la justicia argentina: Tony Valverde enfrenta cargos por triple feminicidio

lr.pe

MIMP solicita inclusión en lista de los más buscados

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó que Luis Andrés Flores Julca sea incorporado en la lista de los más buscados, lo que permitiría ofrecer una recompensa a quienes brinden información que contribuya a su captura.

El sujeto cuenta con una orden de detención preliminar, así como con impedimento de salida del país.

Canal de ayuda

Si tú has sido o conoces a alguien que ha sido afectado por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Hasta 38 feminicidios en 2026 y un proyecto del Congreso que busca borrarlos del Código Penal

Hasta 38 feminicidios en 2026 y un proyecto del Congreso que busca borrarlos del Código Penal

LEER MÁS
'Pequeño J' en manos de la justicia argentina: Tony Valverde enfrenta cargos por triple feminicidio

'Pequeño J' en manos de la justicia argentina: Tony Valverde enfrenta cargos por triple feminicidio

LEER MÁS
Feminicidio en La Victoria: hombre mata a su expareja tras citarla luego de seis años sin verse

Feminicidio en La Victoria: hombre mata a su expareja tras citarla luego de seis años sin verse

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Casos de contagios por virus Coxsackie se duplicaron en colegios a nivel nacional, advierte el Minsa y Minedu

Casos de contagios por virus Coxsackie se duplicaron en colegios a nivel nacional, advierte el Minsa y Minedu

LEER MÁS
Trabajadores que laboran de pie tendrán derecho al descanso sentado: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas

Trabajadores que laboran de pie tendrán derecho al descanso sentado: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas

LEER MÁS
En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

LEER MÁS
Metropolitano restablece su operación en la Vía Expresa tras remolcar bus que sufrió choque y dejó 18 heridos

Metropolitano restablece su operación en la Vía Expresa tras remolcar bus que sufrió choque y dejó 18 heridos

LEER MÁS
Bebé de un año cayó desde un octavo piso tras intentar alcanzar su peluche en un condominio de Comas

Bebé de un año cayó desde un octavo piso tras intentar alcanzar su peluche en un condominio de Comas

LEER MÁS
¿Louis Vuitton o imitación? Indecopi resuelve el polémico caso de las 262 carteras retenidas a empresa peruana

¿Louis Vuitton o imitación? Indecopi resuelve el polémico caso de las 262 carteras retenidas a empresa peruana

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025