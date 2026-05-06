Fallece cosmiatra atacada por su expareja tras pasar más de 20 días internada: sujeto está prófugo

MIMP solicita inclusión de agresor de Yanet Urbano en lista de los más buscados | ATV/Difusión

MIMP solicita inclusión de agresor de Yanet Urbano en lista de los más buscados | ATV/Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Yanet Urbano, cosmiatra de 32 años, falleció tras permanecer varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Arzobispo Loayza. La gravedad de sus lesiones —principalmente quemaduras— sería consecuencia de un ataque perpetrado por su expareja, Luis Andrés Flores Julca, quien actualmente se encuentra prófugo, según la investigación policial.

El hecho ocurrió el 11 de abril en el distrito de Surquillo. De acuerdo con las diligencias, la mujer fue sorprendida por el sujeto, quien ingresó a su habitación, la dejó en estado crítico y posteriormente incendió la vivienda. Las primeras indagaciones apuntan a que el ataque fue premeditado. Cámaras de seguridad registraron al sospechoso cuando ingresó al inmueble con el rostro cubierto y portando varios objetos.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA VA EN CONTRA DE LAS MUJERES: BUSCA ELIMINAR DELITO DEL FEMINICIDIO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Hasta 38 feminicidios en 2026 y un proyecto del Congreso que busca borrarlos del Código Penal

Víctima permaneció más de tres semanas hospitalizada

La joven presentaba quemaduras en el 70% de su cuerpo, además de daño pulmonar y falla renal, por lo que permaneció internada durante 22 días. Sus restos son velados en el distrito de Mi Perú, en la región Callao, mientras que sus familiares han anunciado que el sepelio se realizará en Cañete.

La Policía Nacional presume que el principal sospechoso habría huido a Argentina, por lo que las autoridades de ese país ya iniciaron su búsqueda. No obstante, familiares de la víctima consideran que también podría intentar trasladarse a España, donde tendría parientes.

MIMP solicita inclusión en lista de los más buscados

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó que Luis Andrés Flores Julca sea incorporado en la lista de los más buscados, lo que permitiría ofrecer una recompensa a quienes brinden información que contribuya a su captura.

El sujeto cuenta con una orden de detención preliminar, así como con impedimento de salida del país.

Canal de ayuda

Si tú has sido o conoces a alguien que ha sido afectado por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.