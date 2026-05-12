Hasta 42 candidatos competirían en elecciones de Lima: Susel Paredes, Carlos Bruce y Francis Allison entre los más voceados

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2026 es un año electoral. Además de las elecciones presidenciales que culminarán este 7 de junio, las elecciones municipales y regionales se realizarán el próximo 4 de octubre. De acuerdo con información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al menos 42 organizaciones participarán en la próxima contienda municipal de la capital. Desde ahora, ya hay algunos perfiles que son voceados para participar en esta contienda: Susel Paredes, Francis Allison, Carlos Bruce, Rudecindo Vega y más son algunos de los personasjes que buscarían ocupar el sillón municipal.

Las elecciones municipales representan una oportunidad para más de un partido que quedó debilitado tras las elecciones generales. Agrupaciones que no superaron la valla electoral podrán participar en estos comicios, pese a ya no contar con inscripción vigente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

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De los partidos participantes, 38 concurrirían a sus elecciones primarias con una sola lista. Esto implica que únicamente deberán ratificar sus candidaturas mediante el voto de sus militantes o delegados, según el mecanismo que determine cada organización política.

En tanto, cuatro partidos sí realizarían elecciones primarias con más de una lista presidencial en competencia. De esta manera, la mayoría de candidaturas municipales quedarían prácticamente definidas sin necesidad de atravesar una primera fase competitiva.

Las elecciones primarias municipales se celebrarán este 24 de mayo. En total, 13 partidos han presentado precandidatos provenientes de sus propias filas, mientras que 29 agrupaciones optaron por postulantes invitados.

Susel Paredes, Francis Allison y Carlos Bruce entre los más voceados

Desde mediados de octubre del 2025, Susel Paredes ha sido clara respecto a sus intenciones de postular a la Municipalidad de Lima. En una reciente conversación con Pedro Salinas para la señal de La República, la congresista aseguró que comenzará su campaña municipal a inicios de agosto. Paredes postulará con Ahora Nación, partido del cual es militante.

La candidata de Ahora Nación cuenta con experiencia en gestión municipal. Durante la administración de Susana Villarán, Paredes fue gerenta de Fiscalización y Control. Sus labores continuaron en 2019, cuando asumió la Gerencia de Fiscalización de La Victoria bajo la gestión de George Forsyth. Posteriormente, ocupó un cargo similar en la Municipalidad de Magdalena.

Paredes afirmó que considera positiva una eventual competencia con Carlos Bruce. Ambas figuras políticas pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. La congresista señaló que ello es una señal de que Lima está cambiando, aunque sostuvo que aún persiste una ofensiva ultraconservadora en la capital.

Por su parte, Francis Allison también ha declarado sus intenciones de participar en los próximos comicios municipales. A inicios de octubre, el actual alcalde de Magdalena anunció que competirá por suceder a Renzo Reggiardo en la Municipalidad de Lima. Allison es precandidato de Avanza País, agrupación golpeada tras perder su inscripción en las recientes elecciones generales.

Carlos Bruce también buscará convertirse en burgomaestre. El excongresista, exministro y actual alcalde de Santiago de Surco solicitó recientemente una licencia sin goce de haber que iniciaría un mes antes de los comicios municipales.

Al igual que Allison, Bruce postulará con un partido afectado por la pérdida de su inscripción tras no superar la valla electoral en las elecciones generales. Somos Perú será la agrupación que postule a Techito. Pese a ello, el partido del corazón ha sido reconocido durante años por su tradición municipalista y por obtener resultados en gobiernos locales de distintos distritos.

Rudecindo Vega y Oswaldo Vargas también postularán

Otros candidatos también han anunciado sus intenciones de participar en la contienda edil. Rudecindo Vega, exministro de Trabajo durante el gobierno de Ollanta Humala, anunció que participará en los comicios representando a Primero la Gente, partido liderado por Marisol Pérez Tello.

“Nosotros como Primero la Gente vamos a ir con la mayor esperanza de que sean elecciones limpias, justas y transparentes que nos permitan elegir una gestión municipal y recuperar la ciudad de Lima del desastre que nos están dejando las últimas gestiones, incluida la actual”.

Para el candidato de Primero la Gente, es necesario integrar a la ciudadanía al debate municipal y establecer nuevas estrategias contra la delincuencia.

“Tenemos que recuperar un municipio que permita la participación de los vecinos. Todas las últimas gestiones han ahuyentado a los vecinos de la gestión municipal, cuando esta se caracteriza por promover la participación vecinal. Estoy convencido de que esto ha sido así porque su participación evita la corrupción. Nosotros creemos que hay que recuperar la participación vecinal para brindar servicios de seguridad. Hay que dar el salto cualitativo para que las municipalidades ayuden en la lucha contra el crimen, brindando seguridad ciudadana y no solo comprando patrulleros y arreglando uno que otro semáforo”, declaró a este diario.

Vega también apostó por trabajar con organizaciones como el programa Vaso de Leche y los comedores populares. Además, consideró que debe implementarse un programa municipal de recreación y actividad deportiva.

Oswaldo Vargas es otra de las figuras que postula a la alcaldía de Lima. El ingeniero químico participará con Juntos por el Perú, partido liderado por Roberto Sánchez.

Vargas tiene experiencia tanto perdiendo como ganando elecciones. Postuló en tres ocasiones a la alcaldía distrital de Lurigancho-Chosica —dos con Perú Posible, extinto partido liderado históricamente por Alejandro Toledo, y otra con Podemos Perú, agrupación liderada por José Luna— antes de ser elegido para ese cargo en 2022 con su actual partido, en lo que fue su cuarto intento.

Otras figuras voceadas

También, a finales del 2025, la presentadora de televisión Sofía Franco presentó su precandidatura. Franco actualmente es militante de Fe en el Perú, partido liderado por su expareja Álvaro Paz de la Barra. Su candidatura iba a formar parte de una alianza con Progresemos Perú, agrupación liderada por Paul Jaimes. Sin embargo, finalmente Jaimes sería quien postule a este cargo en representación de su partido. El líder de la agrupación fue candidato presidencial en estas elecciones generales y solo obtuvo el 0,39% de los votos válidos a nivel nacional hasta el momento.

En Acción Popular se han presentado tres listas para participar en elecciones primarias y elegir al representante final. La primera lista está liderada por Luis Enrique Gálvez, exregidor de Lima; la segunda, por Alberto Tejada, exalcalde de San Borja y exministro de Salud; por último, la tercera está encabezada por Jheidy Quiroz, quien fue teniente alcalde en la gestión de Miguel Romero.

Entre las figuras políticas, hay quienes todavía no han confirmado sus intenciones de participar e, incluso, las han negado; sin embargo, continúan siendo mencionados para representar a sus partidos en la elección. Renzo Reggiardo y Richard Acuña son dos de los nombres voceados para tentar el sillón municipal.

El primero es el actual alcalde de Lima y representante de Renovación Popular. En recientes declaraciones, Reggiardo afirmó que no tiene intención de presentarse a las elecciones municipales. El político aseguró que su principal objetivo es enfocarse en los meses que le quedan como autoridad edil, luego de asumir el cargo en reemplazo de Rafael López Aliaga tras su renuncia.

Pese a ello, usuarios en redes sociales señalaron que el antecedente de López Aliaga —quien aseguró que no renunciaría a la alcaldía para postular a la presidencia— mantiene abierta la posibilidad de que Reggiardo finalmente participe en estos comicios.

Como alcalde, Reggiardo ha mantenido una posición alineada con su partido. Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima se contrataron abogados para impugnar una decisión del Jurado Nacional de Elecciones sobre elecciones complementarias en favor de la agrupación celeste.

Por su lado, Richard Acuña ha sido voceado para tentar el gobierno local limeño en octubre de este año. Alianza para el Progreso (APP) sufrió un duro golpe tras perder su inscripción a nivel nacional luego de que la candidatura presidencial de su padre, César Acuña, no reuniera los votos suficientes para superar la valla electoral. El hijo de César Acuña fue congresista por APP entre 2011 y 2019.

De acuerdo con trascendidos periodísticos, Richard Acuña es uno de los militantes apepistas mencionados para continuar en la carrera electoral por la Municipalidad de Lima. Hasta el momento, el también presidente del club deportivo Universidad César Vallejo no ha confirmado ni descartado dicha posibilidad.